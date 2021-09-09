خبير استثمار:أمازون تحقق مبيعات بـ 5 مليارات دولار في يوم العروض السنوي

قال الدكتور خالد إسماعيل، خبير الاستثمار في مشروعات ريادة الأعمال، إن أمازون تستحوذ على 50% من حجم التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة الأمريكية، فضلًا عن أنها تستحوذ على نسبة كبيرة من الحوسبة الحسابية، وتمتلك أكبر سيرفرس في العالم، قائلًا: إن بيزنس الحوسبة الإلكترونية الأهم في أمازون وليس التجارة الإلكترونية.

وأضاف إسماعيل، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن شركة أمازون تطرح 350 مليون سلعة سنويًا عبر منصتها، اختارت منها 12 مليون سلعة لإنتاجها لحسابها بعد دراسة أجرتها على السلع الأكثر مبيعًا.

وأكد أن الطموح داخل شركة أمازون لا نهائي، قائلًا: إن الشخص الذي يجلس على عرشها مجنون سيطرة، وأمازون تنفذ يوما في أيام السنة "عروض" للبيع عبر المنصة، مؤكدا أنها تبيع بــ5 مليارات دولار في هذا اليوم، بما يعادل 100 مليار جنيه مصري مبيعات في يوم واحد.

