في نزهة .. إيمان العاصي تخطف الأنظار مع ابنتها

حرصت الفنانة إيمان العاصي، علي مشاركة جمهورها صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».



وظهرت إيمان العاصي، مع ابنتها وهما في نزهة وأثارت صورتهما إعجاب متابعيها.



وتنتظر الفنانة إيمان العاصي عرض فيلمين لها خلال الفترة القادمة ، وذلك بعد غياب عن الشاشة الكبيرة 3 سنوات منذ أن قدمت فيلم حرب كرموز عام 2018.



وانتهت إيمان العاصي من تصوير فيلم فارس، من إنتاج أيمن يوسف وتأليف حسام موسي وإخراج رؤوف عبد العزيز، ويشارك فى بطولته عدد من الفنانين أبرزهم حسين فهمى وأحمد زاهر.



كما تنظر عرض فيلم عمار فى دور العرض السينمائية، بعد أن تم عرضه فى مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته السابقة، ضمن عروض منتصف الليل.



تدور أحداث فيلم الرعب عمّار حول أسرة سيئة الحظ تصل إلى قصر آل غريب، وسرعان ما تتبدد فرحة الزوجين وأبنائهم الثلاثة بمسكنهم الجديد بعد أن يبدأ البيت تدريجيًا في امتصاصهم واحد تلو الآخر لعالم مرعب مليء بالجرائم القديمة التي وقعت بين جدرانه، أو أن الجدران المشئومة كانت وراء تلك الجرائم.



الفيلم من إخراج محمود كامل وتأليف أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة شريف سلامة وإيمان العاصي. فيلم عمّار من إنتاج شركة Nilewood .