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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط شقيقين بحوزتهما أسلحة نارية ومخدرات بالصف

أرشيفية
أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بالجيزة لحيازتهما سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص ومواد مخدرة بقصد الإتجار.

 

أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام (شقيقين ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة) بالإتجار فـى المواد المخدرة ، متخذان من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

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عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما مركبة "توك توك" ، وبحوزتهما (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات – كمية من مخدر البانجو – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى لحماية نشاطهما الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع ، والهاتفين للإتصال بعملائهما.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط متجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة والذخائر غير المرخصة.

الأجهزة الامنية الجيزة سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص مواد مخدرة مديرية امن الجيزة وزارة الداخلية مكافحة الجريمة

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