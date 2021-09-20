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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

في أخر أيام الصيف.. طقس شديد الحرارة وشبورة كثيفة على الطرق غدا

الطقس غدا
الطقس غدا

يشهد الطقس غدا، الثلاثاء، أخر أيام فصل الصيف، ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

 

وبحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس غدا، أخر أيام فصل الصيف، يكون ليلا معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

 

أما عن الظواهر الجوية المؤثرة الطقس غدا، أخر أيام فصل الصيف،  يكون هناك شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون أيضا هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

 

درجات الحرارة

وتكون درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، أخر أيام فصل الصيف، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 24
السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 26
شمال الصعيد 39 للعظمى والصغرى 24
جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 26

 

نسب الرطوبة

أما عن نسب الرطوبة المتوقعة خلال الطقس غدا، أخر أيام فصل الصيف، كالتالي:

 

القاهرة والوجه البحري 86 للعظمى والصغرى 35
السواحل الشمالية 90 للعظمى والصغرى 45
جنوب سيناء 60 للعظمى والصغرى 35
شمال الصعيد 50 للعظمى والصغرى 25
جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15

فصل الصيف الطقس غدا هيئة الأرصاد درجات الحرارة نسب الرطوبة

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في أخر أيام الصيف.. طقس شديد الحرارة وشبورة كثيفة على الطرق غدا

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