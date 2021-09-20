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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فابريزيو رومانو يكشف عن شرط جزائي في عقد "دي ليخت" مع يوفنتوس

دي ليخت
دي ليخت

كشف فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، عن وجود شرط جزائي في عقد الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس الإيطالي.

 

وصرح مينو رايولا وكيل أعمال دي ليخت، بأن اللاعب الهولندي قد لا يستمر مع يوفنتوس في الموسم المقبل.

 

وكتب فابريزيو رومانو، عبر تويتر: "ماتياس دي ليخت لديه شرط جزائي في عقده مع يوفنتوس، ولهذا السبب تحدث رايولا عن مستقبله".

 

وتابع رومانو: "الشرط الجزائي يصبح ساري المفعول، بداية من صيف 2022 مقابل 150 مليون يورو، لكن يوفنتوس لا يزال يأمل في الاحتفاظ بماتياس دي ليخت".

 

وتعادل فريق يوفنتوس مع منافسه ميلان (1-1)، أمس، الأحد، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

الدوري الايطالي ماتياس دي ليخت يوفنتوس الايطالي يوفنتوس دي ليخت

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