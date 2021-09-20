بعد عرضه على منصة VIU .. الحرير المخملى على الشاشة الصغيرة

بدأت أمس منصة VIU عرض أولى حلقات مسلسل الحرير المخلمى ، والذى تدور احداثه فى إطار 60 حلقة .

ومن المقرر ان يتم خلال الاسبيع المقبلة عرض مسلسل الحرير المخملى على أحدى القنوات التليفزيونية ، حيث تدور احداثه فى إطار إجتماعى .

مسلسل الحرير المخملى مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم "الحرير المخملي" من تأليف أميمة عز الدين، ويتناول مراحل زمنية مختلفة بداية من الثمانينيات مرورا ببداية الألفية الثانية حتى وقتنا الحالي.

المسلسل يتكون من 60 حلقة متصلة، ويتناول قضية العلاقات الأسرية بدءا من الجد، الذى يجسده الفنان مصطفى فهمي، ويظهر فيه بشخصية كبير البلد في فترة التسعينيات، ويمتلك العديد من الأراضي الزراعية وغيرها وصولا إلى الأبناء في العصر الحالي.



مسلسل الحرير المخملى بطولة مصطفى فهمي، وأحمد وفيق، وداليا مصطفى، ومها أبو عوف، وولاء الشريف، وهالة فاخر، وسامي مغاوري، وطارق صبري، أشرف على الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبو زيد توفيق، وشادي أسعد، وحمدي التايه، وإخراج أحمد حس

وكانت روجت الفنانة دنيا عبد العزيز لـ مسلسلها الجديد “ الحرير المخملي” عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

وعلقت دنيا عبد العزيز قائلة “ابتداء من 19 سبتمبر انتظرونا في الحرير المخملي #فاطمة_الحناوي #دنيا_عبدالعزيز #دنيا_عبد_العزيز #الحرير_المخملي”.



