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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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استشاري نفسي: الإنسان الذى يفكر في إنهاء حياته فاقد للقيمة الذاتية

استشاري نفسي: الإنسان
استشاري نفسي: الإنسان الذى يفكر بإنهاء حياته هو فاقد للقيمة

قال الدكتور أحمد عمارة، استشاري الصحة النفسية، إن الفكرة الاساسية للمتعة هى وجود معرقلات، وأن يقوم الإنسان باستخدام النعمة التى اعطاها  الله إليه لايجاد حلول قد لا يراها غيره فيشعر الإنسان بقيمته الذاتيه ويشعر بالمتعة ويبدأ يتدرج فى الحياة.


وأضاف عمارة ، خلال لقاء خاص ببرنامج السفيرة عزيزة، أن كل ما أصبح إدراك ووعي الإنسان عالي كل ما أصبح تفكيرة مختلف ونظرته للحياة مختلفة ، وبالتالي يشعر بقيمته الذاتية.


وتابع عمارة: " إن الإنسان الذى يفكر بإنهاء حياته هو فاقد للقيمة الذاتية".


واردف: " القيمة الذاتية نوعان قيمة ذاتية حقيقية، وهى أن يقوم الإنسان بعمل أشياء لها قيمة، أما القيمة الذاتية المزيفة هى معايير المجتمع مثل النجاح والدراجات و الفلوس والبيت واللبس والشكل،موضحًا ان الشخص الذى بمعيار المجتمع ناجح ليس شرط ان يكون يشعر بقيمته الذاتيه.


وأكمل عمارة: " هناك فرق بين النجاح والفلاح،النجاح هو ان اضع فكرة فى دماغي واقوم بتحويلها إلى واقع،اما الفلاح يعنى ان العمل الذى اقوم به له قيمة فى حد ذاته ويستفيد بها الأخر.

 

عوامل تدل على الانتحار

وتابع: " هناك علامات كثيرة تدل على الانتحار ، وهى أن يكون الانسان منطوى ومنعزل عن الآخرين،ثانيًا لما بيحزن بيبالغ فى الحزن جدا،ثالثا عندما لا يشعر بطعم الحياة والاشياء التى حوله ودائما يشعر بحالة من الملل والزهق.

السفيرة عزيزة الصحة النفسية استشاري نفسي الدكتور أحمد برنامج السفيرة عزيزة

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