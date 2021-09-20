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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلال لقاءاته بنيويورك.. شكري يبحث مع نظيرته الألبانية سبل تعزيز التعاون

وزير الخارجية يلتقي
وزير الخارجية يلتقي نظيرته الالبانية في نيويورك

التقى سامح شكري، ‏وزير الخارجية في نيويورك، نظيرته الألبانية أولتا جاتشكا؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، ولتنسيق الجهود والمواقف في المحافل الدولية.

 

وأعرب “شكري”، للوزيرة الألبانية، خلال اللقاء، عن تهانيه لحصول دولتها على مقعد غير دائم بمجلس الأمن 2022-2023.
 

وكان وزير الخارجية، توجه صباح أمس، الأحد، إلى مدينة نيويورك للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

 

وصرّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن زيارة الوزير شكري ستتضمن المشاركة في عدد من الفعاليات بهدف عرض رؤية مصر ومواقفها تجاه القضايا الراهنة والأوضاع في المنطقة وسبل دعم ركائز السلم والأمن على الصعيدّين الدولي والإقليمي فضلاً عن مناقشة آليات تعزيز العمل مُتعدد الأطراف في إطار القضايا المطروحة على أجندة الشق رفيع المستوى للجمعية العامة.

 
وسيلتقي وزير الخارجية على هامش مشاركته بعدد من كبار المسئولين بالأمم المتحدة، وغيرهم من قيادات المنظمات الدولية والإقليمية، كمنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد من أجل المتوسط.

 
كما أوضح حافظ أن وزير الخارجية سيعقد أيضًا خلال زيارته إلى نيويورك اجتماعات ثنائية مع عدد كبير من وزراء الخارجية المشاركين في أعمال الجمعية العامة، وذلك لمناقشة أوجه التعاون الثنائي مع تلك الدول، فضلاً عن إجراء مشاورات حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية وسبل التنسيق إزاء التحديات المشتركة.

 

 كما تستهدف لقاءات الوزير شكري عرض الإنجازات المُحققة على الصعيد الوطني في مختلف مناحي العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي وكيفية البناء عليها من أجل تعزيز المصالح المشتركة مع الدول الصديقة والشركاء الدوليين، وتحقيق أهداف السياسة الخارجية المصرية خلال المرحلة المُقبلة.

 

الخارجية وزير الخارجية سامح شكري نيويورك مجلس الأمن التعاون الثنائي المحافـــل الدوليـــة

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