"التعليم" تعلن إطلاق مدرسة متخصصة في مجال اللحام وتشطيب السيارات

شهد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة وشركة صناعة وسائل النقل MCV لإطلاق مدرسة MCV للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة بمجال اللحام ومجال صيانة المعدات الكهربية والميكانيكية ومجال تجميع وتشطيب السيارات التجارية بمدينة الصالحية الجديدة في الشرقية للعام الدراسي 2021/2022.

وقع البروتوكول، الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني والمهندس عاطف طلعت مدير عام المدارس بمجموعة شركات MCV، بحضور الدكتور محمد موسى عمارة رئيس قطاع التعليم الفني والدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإداري المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني مدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية والمهندس كريم غبور رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات MCV والمهندس أمين كريم غبور مدير الإنتاج بمصانع مجموعة شركات MCV.

واستهل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حديثه مشيرًا إلى القطاعات والمجالات المختلفة والتي تطبق لأول مره بمصر بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وآخرهم قطاع وسائل النقل المطبق بمدرسة MCV للتكنولوجيا التطبيقية وما له من أهمية قصوى ودور هام لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تسعى إليها مصر.

وأشار الوزير إلى جهود الدولة المصرية نحو التوسع بالعديد من القطاعات والمجالات المختلفة لتحقيق رؤية مصر 2030، موضحًا أن الوزارة تعقد العديد من الاتفاقيات مع مختلف الوزارات وكبرى الشركات والمؤسسات الصناعية المحلية والدولية؛ لتخريج عمالة فنية مؤهلة ومدربة على أعلى مستوى وقادرة على مواكبة التغيرات والتطور الذي يحدث بالدولة المصرية.

وفي سياق متصل، قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن الوزارة تعمل على التوسع وزيادة عدد المدارس بمختلف المحافظات، لافتًا إلى أن مدرسة MCV للتكنولوجيا التطبيقية هي ثالث مدرسة تكنولوجيا تطبيقية يتم إنشاؤها بمحافظة الشرقية وسيتم تطبيق نظام الجدارات بالمناهج الدراسية المطبقة بالمدرسة كنظائرها من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، كما سيتم العمل على الموازنة بين تطبيق الجانبين النظري والعملي بالعملية الدراسية؛ لضمان اكتساب الطالب كافة المهارات اللازمة والتي تؤهله بشكل كلي لسوق العمل.

وقال الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني مدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أنه في خلال 3 سنوات فقط بلغ عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية 27 مدرسة وأصبحت المدارس محط اهتمام العديد من الطلاب وتقدم لها في هذا العام الدراسي ما يزيد عن 40 ألف طالب وطالبة من مختلف أنحاء الجمهورية ولذلك كان لابد من افتتاح مدارس تكنولوجيا تطبيقية جديدة لإتاحة الفرصة لجميع الطلاب للالتحاق بها، وأكمل بصيلة مؤكدًا أن وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية تغتنم كل الفرص الممكنة وتسخر مواردها البشرية والمادية لتوفير أفضل نظام تعليمي لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية.