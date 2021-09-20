دينا أبو السعود تكشف عن حل سحري للسيدات بديل المكياج

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، المستشار الطبي، إن المكياج الكثير يسبب مشكلات فى بشرة السيدات، وأكدت أن استخدام كريم بينكي بشكل مستمر يجعل السيدات تتخلص من المكياج.



وأضافت الدكتورة دينا أبو السعود، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن استخدام الكريم يجعل البشرة مميزة فى كل صباح، معلقة :" المكياج يتم استخدامه لـ تغطية بعض المشكلات ولكن يسبب مشكلات، ولكن كريم بينكى لا يوجد له أى اثار جانبية".



وأوضحت أن كريم بينكى يزيد من نضارة البشرة من خلال فيتامين سي، ويعمل على ترطيب البشرة من خلال زبدة الشية، كما أن بينكي يعالج النمش والبقع وآثار حب الشباب.

وأكدت أن كريم بينكي يحتوي على مستخلص عرق السوس الذي يعتبر منبع التفتيح، ويحتوي على مكونات تمنع البشرة من الأكسدة مثل مستخلص الشاي الأخضر.

ولفتت إلى أن كريم بينكي الأنسب لعلاج مشاكل البشرة، خاصة البشرة الدهنية، لأنه يسحب الدهون الزائدة في البشرة، وبالتالي يقلل من ظهور الحبوب.

وتابعت إن كريم بينكي يصلح لكل أنواع البشرة، حتى لأصحاب البشرة الحساسة، ومن الممكن استخدامه لتفتيح الهالات السوداء بنسبة أمان عالية جدًا.

وأضافت "أبو السعود"، كريم بينكي آمن تمامًا للاستخدام تحت العين، خاصة وأنه سريع الامتصاص، ومكوناته طبيعية بنسبة 100%، ولذلك لا يؤدي إلى أي آثار جانبية.

وتابعت أن كريم بينكي يمتع حدوث أي جفاف للبشرة، ويمنع من ظهور الحبوب، خاصة لأصحاب البشرة الدهنية، مشيرة إلى أن بينكي الأنسب لجميع أنواع البشرة، حتى لأصحاب البشرة الحساسة.



