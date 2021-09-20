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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل برشلونة مع غرناطة

برشلونة
برشلونة

انتهت منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإسباني، حيث أُقيمت منذ قليل مباراة فريقي برشلونة وغرناطة، والتي انتهت بتعادل صعب ومثير للبارسا في آخر الدقائق.

وتربع ريال مدريد على صدارة ترتيب الدوري الإسباني بعد مرور 5 جولات، بعد جمع الفريق لـ 13 نقطة، وذلك بعد انتصاره المثير على فالنسيا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب “ ميستايا” بعد أن كان الفريق متأخرًا في النتيجة حتى الدقيقة 85.

ومنح الأوروجواياني رونالد أراخو، مدافع برشلونة، النقطة الثامنة لهم هذا الموسم، ليحتلوا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، مع تبقي مباراة مؤجلة للفريق أمام إشبيلية.

ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل برشلونة مع غرناطة 

ونستعرض تباعًا ترتيب الدوري الإسباني

المركز الأول: ريال مدريد برصيد 13 نقطة

المركز الثاني: أتلتيكو مدريد برصيد 11 نقطة

المركز الثالث: فالنسيا برصيد 10 نقاط

المركز الرابع: ريال سوسيداد برصيد 10 نقاط

المركز الخامس: أتلتيك بيلباو برصيد 9 نقاط

المركز السادس: إشبيلية برصيد 8 نقاط

المركز السابع: برشلونة برصيد 8 نقاط

المركز الثامن: أوساسونا برصيد 8 نقاط

المركز التاسع: ريال مايوركا برصيد 8 نقاط

المركز العاشر: رايو فايكانو برصيد 7 نقاط

المركز الحادي عشر: ريال بيتيس برصيد 6 نقاط

المركز الثاني عشر: إلتشي برصيد 6 نقاط

المركز الثالث عشر: قادش برصيد 5 نقاط

المركز الرابع عشر: فياريال برصيد 4 نقاط

المركز الخامس عشر: ليفانتي برصيد 4 نقاط

المركز السادس عشر: إسبانيول برصيد 3 نقاط

المركز السابع عشر: غرناطة برصيد 3 نقاط

المركز الثامن عشر: سيلتا فيجو برصيد نقطة

المركز التاسع عشر: خيتافي برصيد صفر من النقاط

المركز العشرين: ألافيس برصيد صفر من النقاط.

برشلونة الدوري الإسباني ترتيب الدورى اشبيلية ترتيب الدوري الاسباني ريال مدريد برشلونة وغرناطة

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