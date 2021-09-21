مدرب لاعبة التنس هنا جودة: موهبتها ظهرت منذ أن كان عمرها 4 سنوات

قال كابتن عادل شومان مدير عام فريق السيدات لتنس الطاولة بالنادي الاهلي، موهبتها اكتشفتها من وهي صغيرة منذ أن كان عمرها أربع سنوات في مدرس تنس الطاولة للنادي الاهلي وأخبرت د علاء مشرف حينها مدير الجهاز الفني أن هناك طفلة موهوبة عمرها أربع سنوات ولم يصدق وقتها.

وأضاف عادل شومان، خلال مداخلة عبر تطبيق زووم لبرنامج " كلمة أخيرة “ عبر فضائية “أون”، أن ”هنا موهوبة من صغرها وتعشق التمرين مقارنة باقرانها حتى لو موهوب ممكن يبقى كسول شوية لكن هيا تجمع الموهبة ونشاط التمرين ومخلصة جداص لدرجة أنها ممكن تكون في بطولة عاوزة ترجع التدريب تاني يوم من غير راحة "

اكتشفنا موهبتها في وقت مبكر

وتابع عادل شومان، أنه اكتشفنا موهبتها في وقت مبكر ووجه الدكتور علاء مشرف بضرورة الاهتمام بها.



ونالت هنا إشادات واسعة من جانب الإتحاد الدولي لتنس الطاولة على هذا المستوى الراقى الذى تقدمه وتطوره الكبير والمستمر الذى جعلها تصل إلى هذا المركز والتقدم كل هذه المراكز دفعة واحدة.

وكانت هنا قد صعدت أيضًا من المركز العاشر إلى المركز الثالث في التصنيف العالمي لتنس الطاولة ITTF لفتيات تحت 19 عامًا ، مما جعلها في وضع قوي للتأهل لبطولة العالم للشباب ، المقرر عقدها في البرتغال في ديسمبر.