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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

70 ألفا يتلقون الجرعة الأولى للقاح كورونا بأسوان

مستشفى صدر أسوان
مستشفى صدر أسوان لتلقي لقاح كورونا

تفقد الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان مركز تلقي اللقاح بمستشفي الصدر لمتابعة سير العمل وتوفير اللقاحات ، مع التأكد علي  تقديم كافة التسهيلات للتيسير على المواطنين فى التسجيل و الحصول على اللقاح. 

ويأتي ذلك في إطار المجهودات المتواصلة لتطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا للحفاظ على سلامتهم ، وتوجيهات ومتابعة اللواء "أشرف عطية " محافظ أسوان. 

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والجدير بالذكر أن المديرية وفرت عدد (7) مراكز ثابتة للتطعيم على مستوى المحافظة ، وتتمثل فى مستشفى صدر أسوان ، ومعهد الأورام بأسوان ، ووحدة نجع العرب ، والإدارة الصحية بنصر النوبة ، والإدارة الصحية بإدفو غرب ، ومجلس مدينة كوم امبو ، مستشفى ابوسمبل الدولى ، مركز الرديسية بإدفو شرق ) بالأضافة لعدد (21) فريق تطعيم متنقل تستهدف تطعيم العاملين بالمنشأت الحكومية والخاصة .

هذا فيما وصل إجمالي عدد  المتطعمين بمحافظة أسوان ممن حصلوا علي الجرعتين الأولي والثانية من اللقاح بلغ 34 ألف و 105 مواطن ومواطنة ، فيما بلغ إجمالي من حصلوا علي الجرعة الأولي 70 ألف و 114 مواطن .

وكانت قد عقدت إدارة الإعلام بمديرية الشئون الصحية بأسوان ندوة تعريفية عن منظومة التأمين الصحي الشامل للعاملين بمقر الغرفة التجارية للمحافظة حيث تضمنت الندوة التعريف بالمنظومة الجديدة وأهميتها للمواطنين ، بالإضافة إلى شرح آليات التسجيل بالمنظومة وخطوات تنفيذ ذلك والأوراق المطلوبة للتسجيل، بجانب الرد على الإستفسارات والتساؤلات التى طرحت أثناء عقد الندوات. 

ويأتي ذلك في إطار المجهودات المكثفة إستعداداً للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان حيث يتم تنفيذ أنشطة التوعية عن المنظومة الجديدة، وذلك من خلال عقد الندوات التثقيفية للتعريف بهذه المنظومة وأهميتها .

وقد أشرف علي عقد الندوات كل من أحمد عطية مدير الاعلام بالمديرية ومنسق فريق التوعية والإعلام ، والدكتورة هبة الله حجاجي عضو فريق التوعية والإعلام ، وبالتعاون والتنسيق مع "أحمد أبو الفتوح" مدير إدارة العلاقات العامة بالمديرية .

ويأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة للإستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد في محافظة أسوان التى تُعد ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة، وذلك من خلال 112 وحدة صحية ومركز طبي سيتم تطبيق المنظومة بها، بالإضافة لعدد 11 مستشفى على مستوي محافظة أسوان .

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أسوان اخبار محافظة اسوان ممحافظة أسوان مديرية الشئون الصحية اخبار المحافظات

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