عوض تاج الدين: التجارب أثبتت فاعلية لقاحات كورونا المنتجة في مصر

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية والوقائية أن كل لقاحات كورونا التي أنتجتها الدولة المصرية، أجريت عليها عدة تجارب وثبتت فاعليتها وأمنها تماما.



وقال الدكتور تاج الدين ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة "القاهرة والناس" الفضائية، إن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا تتابع بدقة تطورات فيروس كورونا وعدد الإصابات بالتزامن مع الموجة الرابعة.



وأشار إلى أن وزارة الصحة والبحث العلمي لم تسمح باستخدام بعض لقاحات كورونا في عملية تطعيم المواطنين، لافتا إلى أن تلك اللقاحات ما زالت تخضع لبعض التجارب والأبحاث لثبوت أنها آمنة على المواطنين.



وأضاف أن هناك دولًا حصلت على كميات هائلة من لقاحات كورونا واستطاعت تطعيم 80% من مواطنيها، فضلا عن حصولهم على "جرعة 3" والتي تسمي الجرعة المعززة.

ونوه مستشار الرئيس للشئون الصحية والوقائية، بأن الأمر في مصر مختلف، ولا يتم تطعيم المواطنين بأي لقاح تحصل عليه الدولة، متمثلة في المنظومة الصحية؛ إلا بعد إجراء كل التجارب العلمية والمعملية والبحثية عليه.