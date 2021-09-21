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أحمد كريمة: خطبة الوداع هي واقع لحقوق الإنسان

الدكتور أحمد كريمة،
الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الرسول صلى الله عليه وسلم اغتنم وجود الألاف من المسلمين في عرفات خلال حجة الوداع وألقى خطبة عظيمة، وقام بالتركيز على عدد من البنود الرئيسية التي هي واقع لحقوق الإنسان.

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وأضاف أحمد كريمة، خلال لقاء له لبرنامج “التاسعة” عبر "القناة الأولى المصرية"، أن الرسول صلى الله عليه وسلم، قد بأ خطبته بعصب الحياه وقال “ إنَّ دِماءَكُم، وأمْوالَكم وأعْراضَكُم حرامٌ عَلَيْكُم كَحُرْمة يومِكُم هَذَا، في شهرِكُمْ هَذَا، في بلَدِكُم هَذَا”، مشيرا إلى أن الدم والعرض والمال في مساواه سواء للمسلم أو غير المسلم.

 

خواتيم سورة البقرة

وتابع أحمد كريمة، أن الله سبحانه وتعالى قد قال في خواتيم سورة البقرة “آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ”، وهو يدل على أن العبادة لله هي أساس الحياة، وأشار كريمة إلى أن الأديان كلها لله، والدين ليس الإسلام وحده.
 

 

الدكتور أحمد كريمة الفقه المقارن جامعة الأزهر حجة الوداع عصب الحياه

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