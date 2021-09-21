أحمد ياسر ريان: سعد سمير أخطرني بخروجي من حسابات موسيماني

قال أحمد ياسر ريان مهاجم النادي الأهلي المعار إلى فريق ألتاي سبور التركي، إنه علم بخروجه من حسابات موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، من سعد سمير، زميله في الفريق.

وأضاف أحمد ياسر ريان خلال تصريحات تليفزيونية : تمنيت أن يخبرني سامي قمصان المدرب المساعد أو سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بهذا الخبر ولكن عندما وجدت زميلي في الفريق هو من يخبرني؛ شعرت أنها إهانة كبيرة لي .

وأكمل أحمد ياسر ريان : خرجت عدة مرة إعارات لعدد من الفرق، وكنت أتمني العودة والحصول على فرصة داخل النادي الأهلي، ولكن لا يجوز أن أضع شروطي أمام الأهلي .

وأوضح أحمد ياسر ريان: موسيماني جلس معي قبل مباراة منتخب مصر الاوليمبي امام البرازيل الودية وفي ذلك الوقت اخبرني نادر شوقي وكيل اللاعبين بوجود عرض من التاي التركي ووافق كابتن محمود الخطيب علي خروجي علي سبيل الإعارة.