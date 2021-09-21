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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مد فترة التقدم لـ 20 فرصة عمل لفنيي الإلكترونيات بألمانيا حتى 25 سبتمبر

وزارة الهجرة
وزارة الهجرة

أعلنت وزارة الهجرة عن انه تم مد فترة التقديم للراغبين لعدد 20 فرصة عمل لفنيي إلكترونيات بألمانيا.

 

وذلك في إطار تنفيذ الحكومة المصرية للبرنامج الإقليمي "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا" (THAMM) بالشراكة مع وزارات وجهات وطنية ودولية، والذي يهدف إلى تعزيز الهجرة النظامية وتنقل اليد العاملة بين دول المنشأ والمقصد، وفي إطار تنفيذ البرنامج لآلية تنقل للتدريب والعمل في ألمانيا، الذي تنفذه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج (MoSEEEA)، جنبًا إلى جنب مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في مصر ووكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية (BA) وبتعاون وزارات القوي العاملة والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، .

ويتم التقديم في الخمس تخصصات التالية:

1.  فني إلكترونيات لتكنولوجيا التشغيل
2 . فني إلكترونيات للأجهزة والأنظمة
3 . فني إلكترونيات لنظم وتكنولوجيا التشغيل الآلي
4 . فني إلكترونيات لتكنولوجيا الطاقة والبناء
5 . مُركب الأنظمة الكهربائية

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وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل إصدار أول وثيقة تأمين للمصريين بالخارج

ولمزيد من المعلومات عن المهام الوظيفية المطلوبة لكل تخصص برجاء زيارة الرابط التالي: https://bit.ly/CompetencyProfilesElecTech
   
كما يمكن للراغبين في التقديم لهذه الفرصة القيام بذلك عن طريق ملء هذه الاستمارة:  https://bit.ly/ApplicationFormElectronicsTechnicians
وإرسالها إلى [email protected] بحلول الموعد النهائي لتقديم الطلبات وهو الأربعاء 25 سبتمبر الجاري.

يذكر أن كل التفاصيل عن معايير الاختيار ومزايا البرنامج وإرشادات عملية التقديم وعملية الاختيار مذكورة في الاستمارة المرفقة في الرابط أعلاه، كما سيتم تناول أي أسئلة تفصيلية أخرى في الندوة التعريفية المقدمة للمرشحين المدرجين في القائمة المختصرة فقط.

ويرجى الأخذ في الاعتبار أنه لن يتم النظر في الطلبات المكتوبة بخط اليد، على أن يتم ملء الاستمارة إلكترونيا فقط، وأنه سيتم النظر فقط في الطلبات الكاملة المستوفاه للمعايير والمرسلة بحلول الموعد النهائي.

فرصة عمل الحكومة المصرية THAMM وزارة الدولة للهجرة التعليم العالي البحث العلمي وزارة الهجرة

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