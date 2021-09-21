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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد قرار تكريمه بالقاهرة السينمائى.. كريم عبد العزيز الأعلى إيرادات فى تاريخ السينما

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز

قرر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، منح النجم كريم عبد العزيز، جائزة فاتن حمامة للتميز، في الدورة الـ 43، التي تقام في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر المقبل، تقديرا لمسيرته الفنية الحافلة بأعمال سينمائية بارزة.

 

ويعد كريم عبد العزيز واحداً من اهم الفنانين فى تاريخ السينما المصرية ، فحتى الأن هو صاحب الفيلم الاعلى إيرادات دخلا فى تاريخ السينما المصرية . 

 

حيث يحتل كريم عبد العزيز من خلال فيلمة الفيل الارزق 2  بعد ان حقق الفيلم إيرادات وصلت الى 103 مليون جنيه ، والعمل شاركه ىف بطولته كل من نيللى كريم وهند صبرى . 

 

كما يتواجد كريم عبد العزيز فى قائمة أكثر 50 فيلم حققوا ايرادات فى تاريخ السينما المصرية بعدة أفلام ومنها نادى الرجال السرى والذى اقتربت إيراداته من 60 مليون جنيه ، وفيلم البعض لا يذهب للماذون مرتين والذى حقق 40 مليون جنيه .

 

وإيضاً لـ كريم عبد العزيز، فى القائمة ذاتها فيلم الفيل الأرزق 1 والذى حقق 31 مليون جنيه ، وفيلم ولاد العم الذى حقق 24 مليون جنيه . 

 

كريم عبد العزيز فى سطور : 

 

كريم عبد العزيز، هو نجل المخرج الكبير محمد عبد العزيز، ولذلك فإن العمل في المجال الفني لم يكن أمرا غريبا عليه، إذ أنه عاش طفولته في استديوهات التصوير بجوار كبار الفنانين، حيث شارك في العديد من الأفلام السينمائية التي أخرجها والده من بينها "انتبهوا أيها السادة" (1978)، "البعض يذهب للمأذون مرتين" (1978)، "قاتل ما قتلش حد" (1979)، "منزل العائلة المسمومة" (1986)، هذا بجانب وقوفه أمام الفنانين الكبار عادل إمام، وسعاد حسني، من خلال تجسيده لدور "علي ماهر" خلال فيلم "المشبوه" الذي أخرجه سمير سيف، عام 1981.



بعد سنوات من عمله كممثل خلال طفولته، درس الإخراج بمعهد السينما وتخرج عام 1997، ليستأنف مشواره الفني من جديد، إذ عمل لفترة وجيزة كمساعد مخرج، ومن ثم قرر العودة إلى لتمثيل، وكانت انطلاقته الحقيقية من خلال مسلسل "امرأة من زمن الحب"، الذي أخرجه إسماعيل عبد الحافظ، وقامت ببطولته الفنانة سميرة أحمد، عام 1998.



توالت عليه الأعمال بعد ذلك، وحظي بفرصة التمثيل بجانب الفنان الكبير الراحل أحمد زكي، من خلال فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة" (1998)، وبدأ بعدها مرحلة جديدة من مشواره شارك فيها العديد من أبناء جيله الذين استطاعوا أن يصبحوا نجوما في وقتنا الحالي، حيث حقق نجاحا كبيرا من خلال مشاركته في فيلم "عبود على الحدود"، الذي أخرجه شريف عرفة عام 1999، وقام ببطولته الفنان الراحل علاء ولي الدين.



عمله في المجال الفني لم يقتصر على السينما والتلفزيون فقط، وإنما وقف أيضا على خشبة المسرح من خلال المسرحية الشبابية حينها "حكيم عيون" عام 2001، الذي يعد عام الحظ بالنسبة له، إذ أنه بدأ مرحلة جديدة من مشواره كان فيها بطلا لجميع الأعمال التي توالت بعد ذلك والتي حققت نجاحا وصدى لدى الجمهور.



ومن أهم أعماله خلال فترة انطلاقته فيلم "حرامية في تايلاند" (2003)، و"أبو علي" (2005).



رغم أنه برع للغاية في الأعمال الكوميدية والرومانسية، فإنه لمع أيضًا في الأدوار الأكشن، ومن بين هذه الأعمال "ولاد العم" (2009)، "خارج عن القانون" (2007).

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