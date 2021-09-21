بيان سوداني عاجل بشأن نهر النيل

أفادت وكالة الأنباء السودانية بأن منسوب النيل الأزرق عند الحدود السودانية الاثيوبية سجل 506 مليون متر مكعب (أقل من معدل الفيضان)، بينما سجل منسوب نهر عطبرة 178 مليون متر مكعب، بينما سجل منسوب النيل الأبيض 140 مليون متر مكعب.

وذكر البيان اليومي للجنة الفيضان اليوم الثلاثاء قائلا : إن المحطة الوحيدة التي سجلت منسوبا حرجا هي محطة القويسي بنهر الدندر 14.20 مترا أعلى من منسوب الفيضان 13.50 م بـ 70 سم.

وشدد البيان علي ارتفاع التصريف اليومي خلف سد الروصيرص الى 385 مليون متر مكعب مقابل 358 مليون متر مكعب ليوم أمس، وارتفاع التصريف خلف سد سنار الى 305 مليون متر مكعب مقابل 295 مليون متر مكعب ليوم أمس ، كما ارتفع التصريف في سد عطبرة وستيت إلى 197 مليون متر مكعب مقابل 186 مليون متر مكعب ليوم أمس، وأنخفض التصريف في مروي إلى 535 مليون متر مكعب مقابل 564 مليون متر مكعب ليوم أمس .

وأضاف البيان : وفيما يتعلق بالتنبؤ بمستويات المياه في القطاعات أن جميع القطاعات تشهد استقراراً.

وأكدت اللجنة استمرار التخزين في جميع الخزانات ونبهت اللجنة في تقريرها المواطنين في كل القطاعات أخذ كل التحوطات اللازمة .