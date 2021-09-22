حوار | بعد اختيار فوربس.. أحمد جابر: بدأنا بـ 3 غرف ومرتبتين ووصلنا لـ 700 موظف في 4 سنين.. نرفض شحن هذه المنتجات ونمنع التعامل مع تلك المبالغ

لا نشحن أكثر من 10000 جنيه لهذا السبب .. بدأنا مشروعا جديدا في الشركة.. كان نفسي أدخل في تاني أكبر مسرع أعمال في العالم بس النصيب.. بدأنا بـ 3 غرف ومرتبتين.. نرفض شحن هذه المنتجات .. ونوصل أي شحنة تاني يوم.. سعيد باختياري في فوربس ولدي الكثير.. صلاح دا معلم.. مش لازم تكون الشركة مسجلة عشان نتعامل معاها.. وهذه رسالتي للشباب.. كانت تلك أبرز مقتطفات من حواره معنا..

هو أحمد جابر الشريك التنفيذي ورئيس قسم البرمجيات بشركة بوسطة، والذي اختارته مجلة فوربس الأمريكية من أكثر 38 شابا نجاحا في الشرق الأوسط، لما حققته الشركة من نجاح كبير وتميز في مجال الشحن في مصر والمنطقة فكان هذا الحوار:

في البداية أعرب عن سعادته لاختيار مجلة فوربس الأمريكية له كواحد من أكثر الشباب نجاحا في الشرق الأوسط، وعلق قائلا: فرحتي كانت عادية ومعملتش حاجة أول سماعي للخبر وكل ما أستطيع قوله: عندي طموح كبير في الفترة المقبلة.

وعن الفكرة التي أنشأ من خلالها الفكرة هو وشريكه محمد عزت قال: تعرفت على محمد عن طريق الفيس بوك، فقد بدأت بشركة "ستارت آب" منذ فترة الجامعة، وكنت أنتوي البدء في التجارة والسعي للنجاح فيها، ووقتها كان محمد عزت يملك شركة ناشئة "ستارت أب" اسمها links، وكان تاني جروب مصري يدخل ضمن "واي كمبيونيتور" وهو تاني أكبر مسرع أعمال في العالم.



وعن بداية عمله أكد قائلا: بدأت العمل منذ سن صغيرة ، وأقمت شركة إلكترونية صغيرة "ستارت أب" في فترة الجامعة، وكنت أحلم بتطويرها والتوسع في السوق من خلالها، وقتها تعرفت على شريكي محمد عزت من خلال الفيس بوك فقد كان لديه شركة "ستارت أب" أيضا اسمها LINKS ونشر عزت بوست على الفيس بوك يعرض فيه خدماته على أصحب الشركات الصغيرة الناشئة بمساعدتهم في الاشتراك في أكبر مسرع أعمال في العالم "واي كمبينيتور"، وكان نص البوست كالتالي: "يا جماعة أنا مستعد أساعد أي شركة مصرية ناشئة تدخل "واي كمبيونيتر" تاني أكبر مسرع أعمال في العالم.



وتعني كلمة مسرع أعمال أي يساعد الشركات الناشئة في زيادة توسعاتها في السوق وبالتالي زيادة استثماراتها وأيضا تدريبها على طريقة التوسع ومساعدتهم فيها.



وفور قراءتي لمنشوره تواصلت معه على “IN BOX” وأبلغته رغبتي في إدخال شركتي "JOIN" وبالفعل ساعدني وبدأ خطواته لدخول شركتي في "واي كمبيونيتر"k ولكن لم يحالفني الحظ، ورغم ذلك بدأت رحلة صداقتنا.

قعدنا على مقهى في سموحة

وبعدها اتفقنا على اللقاء، وبالصدفة فوجئت أنه إسكندراني مثلي، فالتقينا في مقهى بمنطفة سموحة، وعرض علي وقتها فكرة بوسطة وقال لي محتاج شريك معايا، وطلب مني مشاركته فيها ولم أرد عليه وقلت له : "سيبني أفكر"، وبعدها بـ 3 أيام هاتفني تلفونيا ليعرف رأي فتقابلنا على نفس الكافيه ووافقت بعد دراسة متأنية للمشروع، وفرغنا أنفسنا للعمل وانتقلنا للقاهرة

3 غرف ومرتبتين

بعدها شرح لي الفكرة وتعتمد على التجارة الإلكترونية وتكمن في شحن منتجات الشركات والأفراد للعملاء من خلال شركة على أرض الواقع واتفقنا وبدأنا الإجراءات وانتقلنا للقاهرة وقمنا بتأجير شقة 3 غرف في المعادي وجبنا مرتبتين ننام عليهم وبدأنا سويا لفترة ولم يكن أحد معنا ولم يكن لدينا موظفين أو عمال "كنا بنصحى نغسل وشنا ونبدأ نشتغل كنا بنعمل كل الشغل بنفسنا وواحدة واحدة بدأنا نكبر وزود ونطلب موظفين وعمال والحمد لله".

بدأنا بعدد من موظفي الشحن وقمنا بتدريبهم على سيستم العمل حتى كبر حجم العمل في الشركة واحتجنا موظفين آخرين في مختلف تخصصات الشركة من برمجيات وتكنولوجيا وخدمة عملاء وتسويق.

متفائل

أعرب جابر عن سعادته بعد ثقة كبرى الشركات في العالم في بوسطة ومنحه تمويلات تتعدى 9 مليون دولار ومنها شركات

DBD ومجموعة Silicon Badia.

وأعرب أحمد جابر عن تفائله بما يحدث في مصر من تطور ومشروعات قومية تساهم في التنمية، مشيرا إلى أنه ولأول مرة يأخذ الشباب حقهم ويتم تمكينهم في المجتمع والقادم أحسن بإذن الله.

عدد الموظفين

لدينا 218 موظفا في الشركة إضافة إلى 500 موظف شحن وهذا نجاح كبير والحمد لله ولم نتوقف عند ذلك بل لدينا الكثير من الخطط التطويرية في المستقبل.

نعمل مع أكبر الشركات في المنطقة "أمازون – ونون – جوميا" وغيرها من الشركات الكبيرة التي تثق في اسم بوسطة.

أسواق جديدة

قال جابر إن من خطط الشركة فتح أسواق جديدة في القريب العاجل وأبرز هذه الأسواق "السعودية والإمارات" وسنصل قريبا إلى توصيل أكثر من 5 ملايين شحنة في العام.

أساسيات العمل

نعتمد في الأساس في شركتنا وتنميتها والتوسع في استثماراتها على حسن اختيار من يعمل معا ومن يرغب في الانصمام إلينا وبناء عليه يتم التفاهم في العمل وحسن النتائج.

كما نعتمد على مواجهة مشكلاتنا بكل صراحة ووضوح ووضعها أمامنا لحلها، كما نهتم بالعلاقات الطيبة بين فريق العمل وسيادة الأخلاقيات بين الفريق وأخيرا لا نقبل انضمام أحد لنا إلا بعد التأكد التام من أنه الشخص المناسب في المكان المناسب.



وقال جابر" لدينا 3500 عميل نشط في مصر ، ويتم توصيل 300 ألف شحنة شهريا، ونستهدف توصيل نحو 5 ملايين شحنة خلال العام 2021 ، ولدينا خطة مستقبلية لتوصيل أضعاف هذا الرقم في العام".

وعن أول أستثمار حصلت عليه الشركة بدأ بـ 200 ألف دولارمن شركة نمو كابيتال الاماراتية وذلك بنهاية العام 2016.

وأشار إلى أن الشركة اجرت العديد من التجارب حول توصيل المنتجات بشكل أسرع ، مشيرًا الى أن القيمة المضافة التي تختص بها بوسطة تكنولوجي هو اعتماد التكنولوجيا فى التوصيل السريع للمنتجات بشكل اكبر من المنافسين في اليوم التالي لاي مكان فى مصروبنسبة 90% من المناطق في مصر، من خلال تطبيق يساعد العميل علي تتبع شحنته.

كما أشار إلى أن الشركة تمتلك نحو 19 نقطة في مصر يتم استخدامها لتوصيل المنتجات ، في حين بدات الشركة عام 2016 بنحو 3 موظفين لتصل الى 220 موظفا حاليا.

التعامل مع العميل

نتعامل مع الشركات والأفراد “بائعين أون لاين” ونتبع الشروط والإجراءات المتفق عليها، ونتأكد من الشق القانوني ومش لازم الشركة تكون مسجلة لأننا نتعامل أيضا مع أفراد، ونتعامل معهم من خلال شروط منها بياناتهم الشخصة

لا نتعامل مع هذه المنتجات

وأضاف قائلا: لا نقوم بتوصيل "الخمور والشيكات والحيوانات والأفراد وأي حاجة يمنعها القانون لا نتعامل معها

وعن توصيل الشيكات قال: تركيزنا مع عميل التجارة الإلكترونية وهو لا يطلب توصيل شيكات، ولكن ورغن ذلك نضع هذه النقطة في خطتنا المقبلة لتوصيل الشيكات الفترة المقبلة

وعن المبالغ التي تشحنها الشركة للعملاء فقد أكد أنهم لا يشحنون أكثر من 10000 جنيه، مشيرا إلى أن أسباب ذلك تكمن في الشركة لا تريد المجازفة.

وعن الكميات التي يقومون بتوصيلها أكد جابر أن الشركة كانت توصل كميات حتى 15 كيلو أما الآن فقد بدأوا مشروعا جديدا يكمن في توصيل الأجهزة ذات الأحجام الكبيرة مثل البوتاجازات والثلاجات وغيرها من خلال سيارات نقل كبيرة.

كما أكد أن مندوبي الشركة يوصلون المنتجات تاني يوم في أي مكان بمصر، باستثناء بعض الأماكن مثل الصحراء الشرقية والغربية فقد تشتغرق رحلة مندوبينا يومين أو ثلاثة أيام.

وعن الشروط المتبعة بين الطرفين "الشركة والعملاء حال ضياع المنتج أو تلفه أكد جابر أن هناك أساسيات وبنود تعمل الشركات في إطارها ومنها:

فقد نعوض العميل 100 % لو أضعنا المنتج والعميل ملتزم بكل الشروط، أما إذا لم يلتزم العميل بالتبيهات كالتغليف مثلا فنعوضه بنسبة أقل حوالي 75 % من ثمن المنتج، إذا كان المنتج قابل للكسر ولم يلتزم العميل بتحذيراتنا وتنبيهاتنا فلا نعوضه.

صلاح دا معلم

ووجه الشريك المؤسس لشركة بوسطة رسالة تقدير وحب واحترام للفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي قال فيها: "لم أكن متابعًا لكرة القدم سواء في مصر أو العالم، ولكني أصبحت متابعًا جيدًا لكرة القدم متمثلة في ليفربول وبدأت أحرص على متابعة مباريات صلاح أسبوعيًا.

وأضاف جابر خلال حواره لصدى البلد: "محمد صلاح جعلني من المهتمين بالكرة كثيرا، حدد هدفه ويجتهد لتحقيق الأفضل دائما حتى وصل لأرقام لم يصل لها كثير من اللاعبين.. أحترم شخصيته وتفكيره كثيرًا.

وأكمل: "صلاح دا معلم أكد أنه لا يوجد مستحيل فما حققه من إنجازات لم يكن أحد يتوقعه.. ربنا يوفقك يا صلاح وتحقق أكثر بكثير مما حققته.

سمعت عنه كل خير

ونعى جابر الحاج محمود العربي صاحب مجموعة توشيبا العربي قائلا : أسمع عنه كل خير وكان مثالا يحتذى به وما قرأته على السوشيال ميديا يؤكد ذلك.

وبسؤاله هل تتعامل بنفس منهج الحاج محمود العربي في العمل قال جابر: أتعامل في الشركة بمبدأ الكفاءة وحسن اختيار من يشاركونني العمل، بعمل أنترفيو لمن يتقدم للعمل في شركتنا وأول قاعدة بركز عليها هي الصراحة والشفافية وبالتالي يتم الاختيار وبعدها يتم عرض سيستم العمل والبدء.

هذه رسالتي للشباب اليائس

ووجه رسالة للشباب الذي يبحث عن عمل والشباب الذي لم يجد فرصته حتى الآن قائلا: "اجتهد ودور على شغل وطور من نفسك ولو عاوز تبقى جزء من فريق عمل كبير حدد هدفك واسع لتحقيقه وطور نفسك باستمرار.

يذكر أن مجلة فوربس الأمريكية قد اختارت أحمد جابر من ضمن أفضل 30 شابا تأثيرا في الشرق الأوسط.

قائمة فوربس

وضمت قائمة العام الحالي نحو 38 شخصًا من أصل 20 جنسية في 11 دولة في الشرق الأوسط (أدرجت المجلة الشباب الشركاء في مشروع واحد تحت مدخل واحد). وتتمتع مصر بأعلى معدل تمثيل في القائمة من خلال 8 مشاركين، تليها لبنان والأردن بـ4 لكل منهما.

ومن إجمالي 30 مشاركا في القائمة، يقيم 12 منهم في الإمارات و4 في مصر. ولدى فئة التأثير الاجتماعي أكبر عدد من المشاركات وعددها 7، تليها الرياضة 6، والإبداع 5. أما فئات التجارة الإلكترونية والتمويل والتكنولوجيا فلكل منها 4 مشاركات.

أحمد جابر

29 عامًا، رئيس قسم التكنولوجيا والشريك المؤسس لشركة (Bosta). شارك جابر في تأسيس شركة (Bosta) للشحن منذ 6 أعوام بعد تركه الكلية. وقد جمعت الشركة 9.2 مليون دولار من خلال جولات تمويلية حتى الآن من ضمنها 6.7 مليون دولار في مايو 2021.

ويشرف جابر على عملية توسيع نطاق التكنولوجيا والمنتجات، حيث يدير فريقًا يضم أكثر من 50 مهندسًا ومديري منتجات ومصممين. كما تخطط الشركة لتسليم أكثر من 5 ملايين طرد في مصر، وتوسيع عملياتها إلى دبي والسعودية بحلول نهاية عام 2021. وقبل تأسيس (Bosta) شارك جابر في تأسيس تطبيق مشاركة ملفات للهواتف الذكية يعرف باسم (Join).