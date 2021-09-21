تأجيل حلقة صابر الرباعي مع وفاء الكيلاني في السيرة

أعلنت الإعلامية وفاء الكيلاني تأجيل حلقتها في برنامج السيرة مع الفنان صابر الرباعي لتقام يومي 30 سبتمبر و1أكتوبر بدلا من نهاية الأسبوع الجاري عبر حسابها على انستجرام.

كان من المفترض أن يحل صابر الرباعي ضيفا على برنامج "السيرة"، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة المقبلين، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

وفاء الكيلاني

لكن بسبب حالة الحداد على وفاة الراحل المشير محمد حسين طنطاوي التي فرضتها مصر على الفعاليات الثقافية والفنية والاحتفالية تأجلت العديد من العروض.

يتحدث "صابر" خلال اللقاء عن حياته الشخصية وذكريات مرحلة الطفولة، وعلاقته بوالديه وأشقائه، فضلا عن قصة حبه لزوجته وطريقة تربيته لأولاده. كما يستعرض مراحل عديدة من حياته الشخصية والفنية.

يكشف أيضا تفاصيل تعامله مع أصدقائه من داخل الوسط الفني وخارجه، بالإضافة إلى المواقف الصعبة والمختلفة التي مر بها خلال مسيرته الفنية، وكذلك العديد من ذكرياته المهمة سواء في العمل أو الحياة الشخصية.

أغنية سهرة صباحى

وكان الفنان صابر الرباعي احتفل بتخطي أغنيته الجديدة "سهرة صباحي"، حاجز الـ 4 مليون مشاهدة في أقل من أسبوع، عبر موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات "يوتيوب".

ودشن صابر الرباعي فيديو من كليب الأغنية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر"، وعلق علي الفيديو كاتبًا: "في اقل من أسبوع #السهرة_صباحي تتخطي حاجز الـ4M مشاهدة على اليوتيوب".

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين لصابر الرباعي كالاتي:

أعمال النجم العالمي صابر الرباعي كلها دون استثناء عظيمه وفخمه وجباره ومذهله.