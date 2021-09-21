عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تأجيل حلقة صابر الرباعي مع وفاء الكيلاني في السيرة

صابر الرباعي في السيرة
صابر الرباعي في السيرة

أعلنت الإعلامية وفاء الكيلاني تأجيل حلقتها في برنامج السيرة مع الفنان صابر الرباعي لتقام يومي 30 سبتمبر و1أكتوبر بدلا من نهاية الأسبوع الجاري عبر حسابها على انستجرام.

كان من المفترض أن يحل صابر الرباعي ضيفا على برنامج "السيرة"، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة المقبلين، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

وفاء الكيلاني 

لكن بسبب حالة الحداد على وفاة الراحل المشير محمد حسين طنطاوي التي فرضتها مصر على الفعاليات الثقافية والفنية والاحتفالية تأجلت العديد من العروض.

يتحدث "صابر" خلال اللقاء عن حياته الشخصية وذكريات مرحلة الطفولة، وعلاقته بوالديه وأشقائه، فضلا عن قصة حبه لزوجته وطريقة تربيته لأولاده. كما يستعرض مراحل عديدة من حياته الشخصية والفنية.

يكشف أيضا تفاصيل تعامله مع أصدقائه من داخل الوسط الفني وخارجه، بالإضافة إلى المواقف الصعبة والمختلفة التي مر بها خلال مسيرته الفنية، وكذلك العديد من ذكرياته المهمة سواء في العمل أو الحياة الشخصية.

أغنية سهرة صباحى 

وكان الفنان صابر الرباعي احتفل بتخطي أغنيته الجديدة "سهرة صباحي"، حاجز الـ 4 مليون مشاهدة في أقل من أسبوع، عبر موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات "يوتيوب".

ودشن صابر الرباعي فيديو من كليب الأغنية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر"، وعلق علي الفيديو كاتبًا: "في اقل من أسبوع #السهرة_صباحي تتخطي حاجز الـ4M مشاهدة على اليوتيوب".

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين لصابر الرباعي كالاتي:

أعمال النجم العالمي صابر الرباعي كلها دون استثناء عظيمه وفخمه وجباره ومذهله.

صابر الرباعي وفاء الكيلانى برنامج السيرة أغاني صابر الرباعي المشير طنطاوي

ترشيحاتنا

سوق المستعمل.. 5 سيارات سيدان موديل 2008 بـ90 ألف جنيه

نسختين للربيع والخريف... لوتس تكشف عن تفاصيل إميرا 2022

تنسيق الجامعات 2021 ..رابط تسجيل الرغبات لطلاب الدور الثاني بالثانوية العامة

أخبار السيارات| سر غلاء أسعار السيارات الكهربائية.. فورد اسكيب موديل 2021 في الكويت.. قائمة أسعار وطرازات الهوندا سيفيك هاتشباك 2022

السجن عاما و1000 جنيه غرامة حال التواجد في أماكن تعاطي المخدرات

أخبار التكنولوجيا.. وان بلس تلغي جميع خططها لإطلاق هواتف OnePlus 9T..وتيليجرام يطلق ميزات خرافية لمستخدميه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحميل نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 على موقع التعليم استعدادا لإعلانها

تغريم مرتضى منصور 200 ألف جنيه بتهمة سب وقذف هاني العتال

مد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة.. صدى البلد تستعرض بنود قانون العمل الجديد

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 الآن عبر هذا الرابط

وفاة أحمد إدريس صاحب الشفرة النوبية فى حرب أكتوبر عن 84 عامًا

تطورات الحالة الصحية لـ مرتضى منصور.. تفاصيل

تنسيق الجامعات 2021.. لطلاب الدور الثاني.. تعرف على أهم الكليات المتاحة

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل الدراسة بسبب ارتفاع إصابات كورونا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

ربع الجرعة.. دولة تفجر مفاجأة عن تلقي لقاح كورونا

4 حيل ذكية لإجبار أطفالك على الخروج من المنزل مبكرا

نشرة المنوعات.. لقاح كورونا في طبق سلطة.. وعروس تهرب مع ابن عمها في يوم زفافها..سقوط مراسلة BBC على وجهها أثناء البث.. وضابط شرطة يخنق تلميذا

فيديو

السيسي يبرئ المشير طنطاوي من هذا الاتهام.. وينعيه بكلمات مؤثرة

فيديو جراف.. اسألوا الحكومة.. وزيرالتعليم يتحدث عن تأجيل الدراسة وعجز المدرسين

قالوا عن المشير طنطاوي.. كلمات مؤثرة في حق رجل المهام الصعبة| فيديو

شارك في 4 حروب .. محطات في حياة المشير طنطاوي "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د. غادة جابر تكتب: وجاءت بلاد الذهب بالمشير

ياسر عبيدو يكتب: بالأدب.. الدين فقه وفهم 

كواعب أحمد البراهمي تكتب: العدل 

رجب الشرنوبي يكتب: برنامج التاسعة.. حقوق الإنسان مادة جامعية!!!

إسلام عوض يكتب: الحزام والطريق يغير خارطة تحالفات الكبار

نعمة محمد الشنشوري تكتب: سالموا تسلموا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

«حياتك تستاهل تتعاش»

د.محمود بكري

معركة الوعي (5)

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: التباس الموقف الطلبانى الهندى

ريهام مازن

«الأوكتاجون».. صقر العروبة الساهر !

د . مجدى بدران

سلامتك ومناعتك في فصل الخريف

د.احمد فخرى

قبول الأخر والحساسية للرفض

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ