عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العاهل الأردني يعزي الرئيس السيسي في وفاة المشير طنطاوي

المشير طنطاوي
المشير طنطاوي

بعث الملك عبدالله الثاني، العاهل الأردني، اليوم الثلاثاء، برقية تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوفاة المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق.

وأعرب العاهل الأردني عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة، وسائلا الله العلي القدير أن يلهم الرئيس السيسي وأسرة الفقيد الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

txt

تيار الاستقلال الفلسطيني ناعياً المشير طنطاوي: بطل كل الحروب

txt

هنا ولد البطل.. "صدى البلد" داخل قرية المشير محمد حسين طنطاوى في أسوان.. شاهد

وأعلنت مصر حالة الحداد العام على وفاة المشير طنطاوي، وأعلن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام حداداً على وفاة المشير طنطاوي وزير الدفاع والانتاج الحربي ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق.

وأضاف أن ذلك يبدأ اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق ۲۱ سبتمبر ۲۰۲۱ وحتى غروب شمس يوم الخميس الموافق ۲۳ سبتمبر ۲۰۲۱.

وأدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدد من التصريحات اليوم في نعي المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع وقائد القوات المسلحة الأسبق.

وقال الرئيس في عزائه للشعب المصري، إن مصر فقدت رجلا من رجالها المخلصين وأنه أطلق اسمه على قاعدة الهايكستب تكريما له.

تصريحات الرئيس السيسي عن المشير طنطاوي
وجاءت أبرز تصريحات السيسي عن وفاة المشير طنطاوي كالتالي :

- رحل اليوم رجل من أوفى وأعظم رجال مصر على الإطلاق
- المشير طنطاوى كان حكيما وقاد مصر إلى بر الأمان فى أصعب الظروف 
- والله المشير بريء من أي دم سواء في أحداث ماسبيرو أو محمد محمود أو غيرها
- أعلن الحداد على البلاد 3 أيام 
- إطلاق اسم المشير طنطاوى على قاعدة الهايكستيب العسكرية
- كان بيقول عن الدولة "انا ماسك جمرة نار في ايدي.. ولو سبتها هتولع الدنيا"
-كان سببا حقيقيا فى حماية مصر من السقوط
- المشير توفى فى يوم عظيم وهو نفس يوم رحيل أحمد عرابي 
- لا يمكن أن ننسى دوره فى 2011 ، رجل عظيم بكل ما تحمله الكلمة من معنى

 

الرئيس عبدالفتاح السيسي المشير طنطاوي العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

موضوعات متعلقة

رسالة من حاكم دبي إلى السعودية لهذا السبب

أمير قطر يرسل برقية تعزية إلى الرئيس السيسي في وفاة المشير طنطاوي

ارتفاع كبير.. بريطانيا تسجل 203 حالات وفاة بفيروس كورونا

أول تعليق من جاستن ترودو رئيس وزراء كندا عقب فوز حزبه بالانتخابات

الصحف الإماراتية.. مصر تؤكد دعمها للحل السياسي في اليمن.. تصريحات جديدة للرئيس التونسي.. تطورات خطيرة بشأن قضية الغواصات

زعيم المعارضة الكندية يقر بالهزيمة في الانتخابات لصالح ترودو

الحكومة اليابانية تدعو البرلمان لعقد جلسة طارئة لهذا السبب

ألمانيا تعلن حصيلة جديدة لإصابات كورونا

ترشيحاتنا

الشرقاوي باعتلنا فاندام ولا ايه؟.. قصة سيارة فيات شهيرة ظهرت مع هنيدي

احتفالا باليوم الوطني.. برج خليفة يكتسي بعلم السعودية

حكم استعمال أواني الذهب والفضة؟ .. الإفتاء ترد

شكري يلتقي نائب رئيس المفوضية الأوروبية لبحث العلاقات الثنائية

دراسة: الشاي مفيد لعلاج الأرق ويساعد على النوم المريح

15 دقيقة .. ضغط أهلاوي وتراجع من لاعبي الطلائع فى السوبر المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحميل نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 على موقع التعليم استعدادا لإعلانها

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 الآن عبر هذا الرابط

تغريم مرتضى منصور 200 ألف جنيه بتهمة سب وقذف هاني العتال

تنسيق الجامعات 2021.. لطلاب الدور الثاني.. تعرف على أهم الكليات المتاحة

وفاة أحمد إدريس صاحب الشفرة النوبية فى حرب أكتوبر عن 84 عامًا

موسيماني يحبط جماهير الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش بالسوبر

تطورات الحالة الصحية لـ مرتضى منصور.. تفاصيل

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل الدراسة بسبب ارتفاع إصابات كورونا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

ربع الجرعة.. دولة تفجر مفاجأة عن تلقي لقاح كورونا

4 حيل ذكية لإجبار أطفالك على الخروج من المنزل مبكرا

نشرة المنوعات.. لقاح كورونا في طبق سلطة.. وعروس تهرب مع ابن عمها في يوم زفافها..سقوط مراسلة BBC على وجهها أثناء البث.. وضابط شرطة يخنق تلميذا

فيديو

السيسي يبرئ المشير طنطاوي من هذا الاتهام.. وينعيه بكلمات مؤثرة

فيديو جراف.. اسألوا الحكومة.. وزيرالتعليم يتحدث عن تأجيل الدراسة وعجز المدرسين

قالوا عن المشير طنطاوي.. كلمات مؤثرة في حق رجل المهام الصعبة| فيديو

شارك في 4 حروب .. محطات في حياة المشير طنطاوي "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد أبو على يكتب: أزمة إيفرجراند تنتظر الحل

د. غادة جابر تكتب: وجاءت بلاد الذهب بالمشير

ياسر عبيدو يكتب: بالأدب.. الدين فقه وفهم 

كواعب أحمد البراهمي تكتب: العدل 

رجب الشرنوبي يكتب: برنامج التاسعة.. حقوق الإنسان مادة جامعية!!!

إسلام عوض يكتب: الحزام والطريق يغير خارطة تحالفات الكبار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

تحت المراقبة!

إيمان الدربي

«حياتك تستاهل تتعاش»

د.محمود بكري

معركة الوعي (5)

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: التباس الموقف الطلبانى الهندى

ريهام مازن

«الأوكتاجون».. صقر العروبة الساهر !

د . مجدى بدران

سلامتك ومناعتك في فصل الخريف

د.احمد فخرى

قبول الأخر والحساسية للرفض

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

اﻟﻤﺰﻳﺪ