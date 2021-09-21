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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسبب ممتلكاتهما المشتركة.. براد بيت يقاضي أنجلينا جولي في قضية جديدة

براد بيت وأنجلينا
براد بيت وأنجلينا جولي

رفع الممثل الأمريكي براد بيت دعوى قضائية جديدة ضد زوجته السابقة أنجلينا جولي يتهمها فيها بمحاولة استبعاده من صفقة لبيع ممتلكاتهم المشتركة بحسب موقع ديلي ميل. 

يزعم براد بيت في أوراق القضية التي قدمها محاميه إلى المحكمة، أن أنجلينا جولي التي تبلغ من العمر 46 عاما، تحاول بيع 50% من حصتها في مزرعة العنب المملوكة لهما، في فرنسا. 

كان براد بيت 57 عاما، يمتلك 60% من أسهم هذه الشراكة، لكن قبل انفصالهما بثلاث سنوات، أقرا عقدا جديدا بملكية مناصفة بينهما. 

مزرعة براد بيت وأنجلينا جولي 

يدعي براد بيت في دعوته أن أنجلينا جولي تحاول التحايل على حقه في رفض بيع ملكيتهما، ما يؤثر على مقدار الربح العائد عليه، في الوقت الذي استثمر فيه نجم هوليوود من وقته وأمواله وجهده في هذه الملكية. 

تبلغ قيمة العقار الآن حوالي 164 مليون دولار، وهو نفس المكان الذي عقد فيه الزوجان قرانهما عام 2008، ووصف مصدر مقرب منهما بأن جولي تتصرف بانتقامية تجاه والد أبنائها. 

وصفت الدعوى القضائية المرفوعة في لوكسمبورج، أنجلينا جولي بأنها تتعمد عرقلة مسار الأمور في قضاياها مع زوجها السابق، وتحاول استبعاده من الصفقة مايترتب عليه خسارة مادية كبيرة له. 

كشفت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي عن الأسباب الحقيقية لانفصالها عن زوجها السابق نجم هوليوود الشهير براد بيت، في مقابلة سابقة لها مع الجارديان البريطانية.

تفاصيل معاناة أنجلينا جولي

وتحدثت أنجلينا جولي التي تبلغ من العمر 46 عامًا، عن شعورها بعد انفصالها وتفاصيل الخمس سنوات الماضية من حياتها موضحة أنها تعرضت للانكسار والحزن لفترة طويلة. 

تحاول أنجلينا جولي الخروج من المرحلة والمأزق الذي تمر به أسرتها خاصة أبنائها الستة التي تشاركهم مع براد بيت، في خضم معركة الحضانة الحالية. 

وقالت أنجلينا جولي إنها تخشى على سلامة أبنائها من والدهم، خاصة أنها تقديم بطلب الطلاق منه في سبتمبر 2016 بعدما تعرض براد بيت لابنهم مادوكس وهم على متن طائرة خاصة بسبب معاناته مع إدمان الكحول. 

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ورغم عدم توجيه تهم رسمية إلى براد بيت إلا أنه اعترف بمعاناته مع الكحول وحضوره اجتماعات التعافي بعد الطلاق، ويحاول حاليا الانفراد بحضانة أبنائه بدور أنجلينا. 

وأضحت نجمة هوليوود التي تبنت 4 من أبنائها، أنها لم تتخذ قرار الانفصال باستخفاف، بل استغرق الأمر منها بعض التفكير حتى تأكدت أنها مضطرة لذلك، مشيرة إلى أنها تأمل في المضي قدما والتعافي من هذه التجربة بالكامل. 

وعبرت أنجلينا جولي عن رغبتها في أن تلتئم جروح عائلتها، بما يشمل الأب، لأنه في النهاية سيكونون جميعا عائلة واحدة مهما حدث.

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