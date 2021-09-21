أحمد الشامي يحتفل بنجاح مسلسل بيت عز في صدى البلد.. صور

احتفل الممثل والمغني أحمد الشامي بنجاحه الكبير في حكاية بيت عز بمسلسل إلا أنا، الذي انتهى عرضه قريبا على شاشة DMC.

أحمد الشامي في ندوة صدى البلد

وتحدث أحمد الشامي في ندوة مع موقع صدى البلد حول كواليس اختياره لتقديم دور وائل مدير الشركة المتحرش الذي تصدرت أخباره مواقع التواصل الاجتماعي طوال عرض المسلسل.

وقال أحمد الشامي إنه كان متخوفا من تقديم الدور في البداية لكن المؤلف شجعه على المشاركة، وكشف الكثير من كواليس التصوير.

أحمد الشامي

أحمد الشامي مع درع التكريم في صدى البلد

تفاصيل حكاية بيت عز

كما تحدث أحمد الشامي عن مشاركته مع فريق واما في احتفالية النجمة التاسعة والعاشرة التي نظمها النادي الأهلى منذ أيام، وتقديمهم أغنية مشتركة خلال الحدث.

مسلسل "بيت عز" بطولة صفاء الطوخي، رشدي الشامي، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، عصام السقا، هاجر الشرنوبي، ومن تأليف شريف يسري، وإخراج أحمد يسري، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضي.

"إلا أنا" فكرة يسرى الفخراني، وعرض العام الماضى في 8 حكايات، كل حكاية 10 حلقات، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة.