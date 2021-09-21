الرئيس السيسي: الإرهاب أكبر التحديات التي تواجه البشرية في عصرنا الحالي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الإرهاب أكبر التحديات التى تواجه البشرية في عصرنا الحالي، مشيرا إلى أن مصر تؤكد أنه لايمكن القضاء على الإرهاب دون مواجهة الفكر المتطرف، والأمر لايقتصر على المواجهة الأمنية فقط .

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته أمام الأمم المتحدة، أن مواجهة الإرهاب يستلزم تعاونا دوليا لمحاسبة الدول التي ترعي الإرهاب وتوفر الملاذ الأمن له، موضحا أن مصر تحرص على تعزيز حقوق الإنسان لمواطنيها، والإنسان المصري يأتى فى القلب من منظومة التنمية الشاملة.

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر أطلقت استراتيجية حقوق الإنسان بناء على تشاور مجتمعي وبمشاركة المجتمع المدني، لافتا إلى أن مصر أكدت مرارا أنه لا سبيل لاستقرار الشرق الأوسط دون التوصل لحل عادل لـ القضية الفلسطينية.

الرئيس السيسي: يجب توفير اللقاحات لكافة شعوب العالم بصورة متساوية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن استمرار جائحة كورونا يؤكد ضرورة تشارك البشرية والتعاون لمواجهة الآثار والتداعيات الناجمة عنها، مشيرا إلى أنه يجب توفير اللقاحات لكافة شعوب العالم بصورة متساوية.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الجائحة أثبتت بمشاركة الاخوة الانسانية لمواجهة التحديات، موضحا أن هذا الأمر يلقي الضوء لتوفير اللقاحات لكل شعوب العالم.

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن رؤية مصر في مواجهة التحديات التي يشهدها العالم حاليا، منوها إلى أنه لابد من توفير اللقاحات اللازمة وضرورة الاستجابة السريعة لاحتياجات القارة الإفريقية.