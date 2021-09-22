الفقي: المشير طنطاوي كان يؤمن بأن القوات المسلحة خط أحمر

نعى الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي وافته المنية أمس.



وقال مصطفى الفقي في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" المشير طنطاوي كان لديه قدر كبير من الصرامة والحزم والالتزام ومعندوش هزار ولا يحب المجاملات ".

وأضاف:" المشير طنطاوي تم تعيينه رئيسا لهيئة العمليات بالقوات المسلحة ثم تم تعيينه وزيرا للدفاع مباشرة ولم يتولى منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة ".

وتابع الفقي:" المشير طنطاوي كان يتحدث معي كثيرا وكان يعاملني معاملة خاصة وحدثني عن ذكريات أشهر المعارك التي خاضها في حرب أكتوبر ".

وأكمل مصطفى الفقي:" المشير طنطاوي كان يؤمن بكرامة العسكري والحياة العسكرية بشكل كبير ولا يسمح بالتجاوز وكان يؤمن أن القوات المسلحة خط أحمر".