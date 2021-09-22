أحد الناجين من غرق رحلة هجرة غير شرعية: «تعاملوا معنا على أننا بضاعة»

كشف الشبراوي عبد الوهاب الشبراوي أحد الناجين من رحلة هجرة غير شرعية إلى إيطاليا، تفاصيل غرق المركب التي كانوا متواجدين على متنها.

وقال الشبراوي عبد الوهاب الشبراوي في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "كنا نتعرض للإهانة والضرب أثناء الرحلة إلى إيطاليا".

وأضاف الشبراوي عبد الوهاب الشبراوي: "كان يتم التعامل معنا على أساس أننا بضاعة يتم تحصيل أموال عليها فقط".

وتابع الشبراوي عبد الوهاب الشبراوي: "كنا بنركب فوق بعضنا في المركب أثناء رحلة السفر إلى إيطاليا"، مضيفًا "خفر السواحل الليبي أنقذونا من الغرق".

وأكمل الشبراوي عبد الوهاب الشبراوي: "تم التواصل مع السفارة المصرية في ليبيا وتم ترتيب عودتنا إلى مصر".