أسرة المشير طنطاوي تتلقي واجب العزاء في المغفور له بقريته بأبوسمبل بأسوان

المشير محمد حسين طنطاوى أبن قرية أبو سمبل التابعة لمركز نصر النوبة شمال أسوان يعد علامة مضيئة في جبين الوطن لما جسده من مسيرة مشرفة من العمل الوطنى.

وتقديرا لمسيرة العطاء استمر أهله من أبناء قرية أبو سمبل بنصر النوبة يتلقون واجب العزاء في مضيفة بالقرية حتى الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء.

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وكان قد التقى " صدى البلد " بأفراد أسرته وأقاربه ومن بينهم شعبان محمد على سليمان أحد أقارب المشير طنطاوى والذى أشار إلى أن والد المشير طنطاوى من عائلة مجاهد بقرية أبو سمبل، وأن أسرته كانت تقيم بالقاهرة لظروف الدراسة، خاصة بعد دخول المشير طنطاوى الكلية الحربية ، وأن أشقاء المشير الراحل هم الراحمون علي ومصطفى وزينب وراوية حيث إنه كان دائم التواصل معنا ، مؤكداً أن جد المشير طنطاوى كان باراً بأسرته وتوفى أثناء أداء فريضة الحج .

فيما قال جمال عبد الله محمد خليل سليمان عتيق مجاهد، من أهالي قرية أبو سمبل بمركز نصر النوبة ، وابن عم المشير محمد حسين طنطاوى، إنه سادت حالة من الحزن قرية أبو سمبل بعد تلقي خبر وفاة المشير من قبل ابن عمنا في القاهرة ، مشيراً إلي أن ابن عمه المشير حسين طنطاوي كان رجلاً من رجالات الدولة المخلصين ورغم انشغاله وانخراطه في عمله إلا أنه كان دائم الاتصال بنا ، وكانت علاقته جيدة بأهالي القرية ، وكان دائم الحضور إلي جمعية أبو سمبل الخيرية بالقاهرة لتقديم واجب التعازي فى حالات الوفاة ويتابع أخبار أهل القرية من الجمعية التي كان عضوا فيها منذ أن كان طالب وكان يود أصدقاءه وأهله.

وأضاف ابن عم المشير حسين طنطاوي أنه بعد تخرج المشير طنطاوي وانشغاله في عمله كان يتواصل مع الحالات المرضية الضرورية التي كانت تحتاج إلى المساعدة وكان يقوم بمساعدتها من جيبه الخاص ويوصي بعدم ذكر ما يفعله، وأن القرية افتقدت المشير حيث يكن أبناء القرية له كل الحب والاحترام والتقدير وخلال مرضه كنا دائمي الاطمئنان عليه من خلال أولاد عمومتنا في القاهرة.

وتابع أن المشير طنطاوي كان لا يحب الوساطة وكان يحث الشباب دائما على الاجتهاد والعمل والمثابرة ، وأنه سيتم إقامة سرادق عزاء للمشير طنطاوي في مضيفة منطقة السوق بقرية أبو سمبل لتلقي واجب العزاء في المشير طنطاوي وذلك من بعد صلاة العصر إلى بعد صلاة العشاء.