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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع سائق وإصابة 12 آخرين في انقلاب سيارة على طريق جمصة الدولي

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

لقى سائق مصرعه، فيما أصيب 12 عاملا في حادث انقلاب سيارة “ربع نقل”، تقلهم، وكانت قادمة من مدينة فارسكور بدمياط، على طريق جمصة الدولي، بمحافظة الدقهلية، بالقرب من منطقة الكسارة.

 

وورد إخطار، لمديرية أمن الدقهلية، يفيد ببلاغ لإدارة شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل على طريق جمصة المنصورة الدولي، بالقرب من منطقة الكسارة، وسقوط متوفى وعدد من المصابين.

 

وبانتقال ضباط مباحث قسم شرطة جمصة، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث؛ تبين انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل 13 عاملًا، قادمة من مدينة فارسكور  لمحافظة دمياط، على الطريق الدولي؛ نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق.

 

وبالفحص تبين مصرع سائق السيارة، ويدعى “عبدالهادي م. ر”، وإصابة 12 عاملا بإصابات مختلفة، وجميعهم يقيمون في قرية الغنيمية، التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط.

 

ونقلت الجثة والمصابين لمشرحة واستقبال مستشفى جمصة المركزي، وجرى تحويل 5 منهم لمستشفى بلقاس؛ لخطورة حالتهم.

 

وحرر عن الواقعة، المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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