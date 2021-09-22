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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

كتب 4 ابتدائي الجديدة المقرر تدريسها هذا العام.. صور

كتب 4 ابتدائي الجديدة
كتب 4 ابتدائي الجديدة

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر حسابه الرسمي على “فيس بوك”، لمحات من الكتب الجديدة المقرر تدريسها خلال العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 لتلاميذ 4 ابتدائي.

 

ووأصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا رقم  133 بتاريخ 21- 9 - 2021 بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية وأسلوب التقييم للصف الرابع من المرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2021/2022.

 

المواد الدراسية المقررة على 4 ابتدائي في النظام الجديد

حدد القرار الوزاري، المواد الدراسية المقرر تطبيقها على الصف الرابع الابتدائي بمدارس التعليم العام: (الرسمية – الرسمية للغات – والرسمية المتميزة للغات – الخاصة بنوعيها العربي واللغات)، والمواد هى: (اللغة العربية، العلوم، الدراسات الاجتماعية، والرياضيات، واللغة الإنجليزية (Connect)، ومادة القيم واحترام الآخر، والتربية الدينية "الإسلامية، أو المسيحية"، ومادة المهارات المهنية، ومادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتربية البدنية والصحية، والتربية الفنية، والتربية الموسيقية، وأنشطة التوكاتسو)، فضًلا عن مادة اللغة الإنجليزية (Connect Plus) للمدارس الرسمية والخاصة التي تدرس باللغة الإنجليزية.

وأشار إلى أنه فيما يخص كراسة الخط العربي تطبع للعام الدراسي 2021 /2022 كما هي دون تغيير.

نظام التقييم الجديد لـ 4 ابتدائي 

وحول نظام التقييم وأدواته، أكد القرار الوزاري على أن نظام التقييم في الصف الرابع الابتدائي سيعتمد على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة، على أن تأتي نتيجة التقييم في صورة أربعة ألوان تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات، حيث يوضح اللون الأزرق أن المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات ( ٨٥ إلي ١٠٠)، واللون الأخضر يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة (من ٦٥ لأقل من ٨٥)، واللون الأصفر يوضح أن المتعلم في حاجة إلي بعض الدعم (من ٥٠ لأقل من ٦٥)، واللون الأحمر يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولا زال يحتاج إلى الكثير من الدعم (من ١  لأقل من ٥٠).

وتابع: أن أدوات التقييم ستكون عن طريق: 1-  الاختبارات 2- المهام الأدائية 3- المواظبة على الحضور 4- تقويم تكويني وفقًا لمعدلات الأداء وذلك لمقرر القيم واحترام الآخر 5- تحقيق معدل حضور لا يقل عن 80% بالنسبة للتربية الرياضية والتربية الفنية والتربية الموسيقية.

وبالنسبة للاختبارات، أوضح القرار الوزاري أنها تنقسم إلى ثلاثة اختبارات في الفصل الدراسي الواحد؛ الاختبار الأول يأتي بعد انتهاء شهر من الدراسة، والاختبار الثاني ويستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني، أما الاختبار الأخير فيكون في نهاية الفصل الدراسي، ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع الاختبارات الثلاثة.

واستطرد: تُطبق الاختبارات ثلاث مرات في كل فصل دراسي؛ بحيث يُطبق الاختبارين الأول والثاني نواتج التعلم المستهدفة فى الفترة الزمنية المخصصة لكل منهما على حدة (الشهر الأول والشهر الثاني من الفصل الدراسي)، والاختبار النهائي على نواتج التعلم للفصل الدراسي بالكامل.

وحول المهام الأدائية، أكد القرار أنها تقيس مدى اكتساب الطلاب للمهارات، وهي تقدم دليلاً على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي، بحيث تمثل مهامًا قصيرة يمكن للمتعلم الانتهاء منها في زمن قدره حصتين دراسيتين؛ الحصة الأولى يوزع المعلم للطلاب عددًا من المهام المتعلقة بالمقرر الدراسي، يختار الطالب واحدة من هذه المهام بحيث ينتهي منها في زمن قدره حصتين داخل الفصل أو المدرسة.

وبشان آليات تقدير نجاح الطالب وانتقاله للصف للأعلى  في العام الدراسي الواحد، حدد القرار الوزاري عدة اعتبارات، وهي:
- تُحسب درجة الطالب في المقرر الدراسي الواحد في الفصل الدراسي من خلال مجموع درجات الاختبارات الثلاثة والمهام الأدائية ودرجات المواظبة.

- مجموع الدرجات لكل المقررات متساوية وتحسب من ١٠٠ درجة وتعطي للطالب في صورة ألوان.

- يتم حساب الاجتياز من خلال احتساب المتوسط الحسابي لمجموع درجاته لكل فصل دراسي (مجموع درجات الفصل الدراسي الأول + مجموع درجات الفصل الدراسي الثاني مقسومة على 2)  على أن يتم تحويل الدرجات إلى ألوان.

- التربية الفنية والرياضية والموسيقية لا يعتبر الطالب ناجحًا إلا عند  حضوره نسبة لا تقل عن٨٠٪ من عدد الحصص في كل منها.

- يتم تقييم طلاب الدور الثانى على ما درسوه فى الفصلين الدراسيين عن طريق الاختبارات فقط.

- في حالة  استمرار حصول الطالب على اللون الأحمر  في أحد المقررات الدراسية أو أكثر بعد اختبارات  الدور الثاني عليه بإعادة السنة الدراسية مرة أخرى.

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