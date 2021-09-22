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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد الإخفاقات المتتالية.. لابورتا يوجه رسالة تطمئن جماهير برشلونة

صدى البلد

وجه خوان لابورتا، رئيس برشلونة، رسالة مطمئنة لجماهير البارسا بعد التعادل مع غرناطة، والذي جاء عقب الخسارة أمام بايرن ميونخ.

 

وخسر برشلونة أمام بايرن ميونخ يوم الثلاثاء الماضي بثلاثية نظيفة، على ملعب كامب نو، في دوري الأبطال، قبل أن يتعادل أمس مع غرناطة في كامب نو أيضًا، بهدف لمثله، ضمن الجولة الخامسة لليجا.

 

وقال لابورتا في رسالته التي نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: ‘"مرحبًا كوليز، أطلب منكم الاستمرار في تشجيع ودعم الفريق كما تفعلون، الفريق يحتاجكم وممتن لكم، تعلمون أننا نعيش لحظات صعبة، وهذه هي الأوقات التي نحتاجكم فيها أن تقفوا بجانبنا".

 

وأضاف: "أمام قادش تأكدوا تمامًا أن الفريق سوف يحاول الفوز، لا أعلم ماذا سوف يحدث، لكن مهما حدث، استمروا في دعم الفريق، الفريق بحاجة إلى ذلك، ابقوا هادئين، نعلم تمامًا ما يجب أن يحدث وسنصلح الأمور، شكرًا لكم، فيسكا البارسا".

 

وترددت أنباء قوية، خلال الساعات القليلة الماضية، حول احتمالية رحيل المدير الفني رونالد كومان، مع ترشيح أكثر من اسم لخلافته، أبرزهم أندريا بيرلو وأنطونيو كونتي وتشافي هرنانديز.

برشلونة خوان لابورتا رئيس برشلونة غرناطة بايرن ميونخ كامب نو دوري الابطال كومان

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