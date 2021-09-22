جامعة الفيوم: اختيار 60 طالبا وطالبة للمشاركة بمشروع الأزمات والكوارث

عقدت جامعة الفيوم اجتماعا تحت رعاية الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لاختيار ٦٠ طالب وطالبة من أبناء جامعة الفيوم للمشاركة بمشروع الأزمات والكوارث بالمحافظة.

وذلك بحضور العقيد طارق محمد عادل، نائب المستشار العسكري للمحافظة، والمقدم أحمد عابدين، مسؤول الاتصال العسكري بالجامعة، ود. وائل طوبار، مسؤول التواصل الطلابي بالجامعة، وعدد من الطلاب المشاركين بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.



أشار العميد طارق محمد عادل أن الهدف من المشاركة بمشروع الأزمات والكوارث هو إكساب الطلاب مهارات التعامل مع الأزمات والكوارث المختلفة وغير المتوقعة، مضيفا أن مشروع التدريب الذي سيتم خلال الفترة من ٢٦ وحتى ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١ سيشهد حضور السيد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري.

من جانبه قال الدكتور وائل طوبار أن الطلاب الذين تم اختيارهم تم تقسيمهم على ثلاثة مجموعات لتوزيعهم على ثلاثة أماكن للتدريب منها ديوان عام محافظة الفيوم الذي سيتم افتتاح المشروع فيه ونادي قارون وبحيرة قارون.