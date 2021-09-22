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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من لندن.. مي الغيطي تتألق في أحدث جلسة تصوير لها

مي الغيطي
مي الغيطي

نشرت الفنانة مي الغيطي صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

 

و ظهرت مي الغيطي في الصور من لندن بإطلالة كاجول من احدث جلسة تصوير لها مما اثار اعجاب متابعيها.

 

وكانت قد كشفت الفنانة الشابة مي الغيطي عن إصابتها بمرض اضطراب ثنائى القطب ، من خلال فيديو عبر حسابها بموقع انستجرام .

 

وقالت مى الغيطى ، من خلال الفيديو :"  أنها تعتقد أن السبب يرجع لسنوات من الشغل المرهق نفسيا وجسديا" .

 

وأضافت مى الغيطى :"أن العمل فى مجال التمثيل منذ سن صغير أمر مرهق جدا وسبب لها توتر مزمن فلم تستطع قضاء وقتها بشكل طبيعى فهى دائما تعمل وتتحمل المسؤولية فى وقت باقى أصدقائها وزملائها يستمتعون بأوقاتهم".

 

وأضافت مى الغيطى: " أنها ظلت لسنوات طويلة تتعالج نفسيا وهو أمر لا يدعو للخجل".

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