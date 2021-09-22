عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

مصطفى بكري يروي تعليمات طنطاوي للحرس الجمهوري أثناء الثورة.. ويكشف سر لقاء محمد مرسي بالجنزوري

المشير طنطاوى
المشير طنطاوى

 مصطفي بكري: 

المشير طنطاوي ظل 82 يوما في مكتبه لا يذهب لمنزله خلال الثورة

لم يصدر بأي صورة قرارات بإطلاق النار على المتظاهرين

المشير طنطاوي انتصر في مرحلة الانفلات وحمى الوطن من الانهيار

 

تقدم النائب مصطفى بكري، بخالص العزاء في رحيل المشير محمد حسين طنطاوي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، مضيفا «حينما كنا نسير سويا بجوار الكلية الحربية قال لي خلوا بالكم من السيسي، سيكون له إنجازات كبيرة في المستقبل».

 

بعد 25 يناير ... مصطفي بكري: المشير طنطاوي ظل 82 يوما في مكتبه لا يذهب لمنزله

قال النائب مصطفى بكري، إن ائتلافات 2011 طالبت المشير حسين طنطاوي بمد مهلة الفترة الانتقالية لمدة عام إضافي.

«غيروا الخِزن فشنك» مصطفى بكري يروي تعليمات طنطاوي للحرس الجمهوري أثناء الثورة

واستطرد مصطفى بكري أن المشير طنطاوي أكد أنه لم يصدر بأي صورة مباشرة أو غير مباشرة قرارات بإطلاق النار على المتظاهرين، موضحا أن المشير أعطى أوامر لقائد الحرس الجمهوري بتغيير الذخيرة الحية بأخرى فشنك أثناء أحداث 2011».

 

بكري: أخبرت المشير طنطاوي أن البرادعي خائن.. ومرسي ذهب للجنزوري لهذا السبب

وتابع مصطفى بكري ، أنه اختيار الدكتور حازم الببلاوي، وتواصل معه الفريق سامي عنان، وطلب منه الببلاوي تأخير الرد لحين العودة للمنزل، ومن ثم عاود التواصل معه مجددًا فطلب الببلاوي مهلة ليستشير أهل بيته، فحسم المشير طنطاوي الأمر برفض الببلاوي وطرح اسم الجنزوري.

 

طلب الشاطر نائبا .. مصطفى بكري يكشف سر لقاء محمد مرسي بالجنزوري

وواصل مصطفى بكري ، أنه تم وقوع الاختيار على الدكتور حازم الببلاوي، وتواصل معه الفريق سامي عنان، وطلب منه الببلاوي تأخير الرد لحين العودة للمنزل، ومن ثم عاود التواصل معه مجددًا فطلب الببلاوي مهلة ليستشير أهل بيته، فحسم المشير طنطاوي الأمر برفض الببلاوي وطرح اسم الجنزوري.

 

مصطفى بكري: أمريكا تتعنت ضد مصر.. وحقوق الإنسان توظف سياسيًا


وأردف مصطفى بكري: “لن ننس كل من حمل السلاح وهدد أمن مصر وتجاوز في حق الجيش.. كيف نتهاون مع من يريدون إسقاط الوطن والاعتداء على مؤسسات الدولة".

 

بكري: طنطاوي رفض عرضا إخوانيا بـ 200 مليار جنيه مقابل ترؤس الشاطر للحكومة

كشف النائب مصطفى بكري، موقف المشير طنطاوي من الترشح لرئاسة الجمهورية، موضحًا أن المشير كان يردد «ربنا ما يحكم علي أكون رئيس، وأنا أدير فترة انتقالية ومن ثم أسلم السلطة لرئيس منتخب».

 

مصطفى بكري: المشير طنطاوي انتصر في مرحلة الانفلات وحمى الوطن من الانهيار

قال النائب مصطفى بكري، إن المشير طنطاوي كان لديه قناعة، ويتمتع بإنسانية رفيعة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي كان يحبه، كما أن طنطاوي كان دائم التأكيد على أن الرئيس يستطيع تحقيق تطلعات الشعب المصري.

 

مصطفى بكري يكشف موقف المشير طنطاوي من الترشح لرئاسة الجمهورية |فيديو


وأكد النائب مصطفى بكري أن الإخوان عرضوا على المشير طنطاوي 200 مليار استثمارات خارجية بشرط أن يكون خيرت الشاطر رئيسًا للحكومة وكان هذا في مارس من العام 2011.

 

مصطفى بكري السيسي الكلية الحربية على مسئوليتي أحمد موسى المشير حسين طنطاوي الحرس الجمهوري المتظاهرين حازم الببلاوي رئاسة الجمهورية خيرت الشاطر

ترشيحاتنا

الصحة: 830 مركزاً لتلقي لقاحات كورونا.. وحملة معناً نطمئن تغطي 18 محافظة

التنمية المحلية تكشف عن موعد إعلان نتيجة مسابقة قيادات المحليات

سُرِقَ في 1991.. العراق يستعيد لوح حلم كلكامش

البرلمان العربي يؤكد دعمه التام لأمن واستقرار السودان

ناعيا المشير طنطاوي.. رئيس الوزراء: استطاع الوصول بمصر لبر الأمان

اغتصبوها ورسموا الوشم على جميع جسدها.. ما قصة الفتاة المغربية؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل غلق باب الحجز بساعات.. كل ما تريد معرفته عن وحدات سكن لكل المصريين

شوبير يفجر مفاجأة حول قرب رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

السكة الحديد: لا إصابات في خروج 3 عربات عن القضبان بمحطة مصر

تفاصيل شائعة وفاة سمير صبري والفنان يعلق

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل الدراسة بسبب ارتفاع إصابات كورونا.. فيديو

شوبير يفتح النار على موسيماني ويتهمه بالتسبب في الهزيمة أمام طلائع الجيش

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 الآن عبر هذا الرابط

التثبيت وإلغاء استمارة 6 الأبرز ..مفاجآت سارة للموظفين في مشروع قانون العمل الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

ربع الجرعة.. دولة تفجر مفاجأة عن تلقي لقاح كورونا

4 حيل ذكية لإجبار أطفالك على الخروج من المنزل مبكرا

نشرة المنوعات.. لقاح كورونا في طبق سلطة.. وعروس تهرب مع ابن عمها في يوم زفافها..سقوط مراسلة BBC على وجهها أثناء البث.. وضابط شرطة يخنق تلميذا

فيديو

فيديوجراف.. دخل في مشاكل عائلية.. عمرو دياب يتسبب في انفصال زوجين بالأردن

حفظت القرآن سماعًا.. عجوز تتبرع بأرض قيمتها 15 مليون جنيه.. ما قصتها

فيديوجراف| سبب المشاكل.. نجوم الفن في مرمى الاتهام بسبب أبنائهم

مدرب منتخب مصر للخماسي الحديث: إنجاز بطولة العالم لم يكن صدفة| خاص

المزيد

ساحة رأي

عبد العال البنداري يكتب: نورت يا قطن النيل

أحمد أبو على يكتب: أزمة إيفرجراند تنتظر الحل

د. غادة جابر تكتب: وجاءت بلاد الذهب بالمشير

ياسر عبيدو يكتب: بالأدب.. الدين فقه وفهم 

كواعب أحمد البراهمي تكتب: العدل 

رجب الشرنوبي يكتب: برنامج التاسعة.. حقوق الإنسان مادة جامعية!!!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

محمد نوار

تحت المراقبة!

إيمان الدربي

«حياتك تستاهل تتعاش»

د.محمود بكري

معركة الوعي (5)

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: التباس الموقف الطلبانى الهندى

ريهام مازن

«الأوكتاجون».. صقر العروبة الساهر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ