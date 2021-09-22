مصطفى بكري يروي تعليمات طنطاوي للحرس الجمهوري أثناء الثورة.. ويكشف سر لقاء محمد مرسي بالجنزوري

مصطفي بكري:

المشير طنطاوي ظل 82 يوما في مكتبه لا يذهب لمنزله خلال الثورة

لم يصدر بأي صورة قرارات بإطلاق النار على المتظاهرين

المشير طنطاوي انتصر في مرحلة الانفلات وحمى الوطن من الانهيار

تقدم النائب مصطفى بكري، بخالص العزاء في رحيل المشير محمد حسين طنطاوي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، مضيفا «حينما كنا نسير سويا بجوار الكلية الحربية قال لي خلوا بالكم من السيسي، سيكون له إنجازات كبيرة في المستقبل».

بعد 25 يناير ... مصطفي بكري: المشير طنطاوي ظل 82 يوما في مكتبه لا يذهب لمنزله

قال النائب مصطفى بكري، إن ائتلافات 2011 طالبت المشير حسين طنطاوي بمد مهلة الفترة الانتقالية لمدة عام إضافي.

«غيروا الخِزن فشنك» مصطفى بكري يروي تعليمات طنطاوي للحرس الجمهوري أثناء الثورة

واستطرد مصطفى بكري أن المشير طنطاوي أكد أنه لم يصدر بأي صورة مباشرة أو غير مباشرة قرارات بإطلاق النار على المتظاهرين، موضحا أن المشير أعطى أوامر لقائد الحرس الجمهوري بتغيير الذخيرة الحية بأخرى فشنك أثناء أحداث 2011».

بكري: أخبرت المشير طنطاوي أن البرادعي خائن.. ومرسي ذهب للجنزوري لهذا السبب

وتابع مصطفى بكري ، أنه اختيار الدكتور حازم الببلاوي، وتواصل معه الفريق سامي عنان، وطلب منه الببلاوي تأخير الرد لحين العودة للمنزل، ومن ثم عاود التواصل معه مجددًا فطلب الببلاوي مهلة ليستشير أهل بيته، فحسم المشير طنطاوي الأمر برفض الببلاوي وطرح اسم الجنزوري.

طلب الشاطر نائبا .. مصطفى بكري يكشف سر لقاء محمد مرسي بالجنزوري

وواصل مصطفى بكري ، أنه تم وقوع الاختيار على الدكتور حازم الببلاوي، وتواصل معه الفريق سامي عنان، وطلب منه الببلاوي تأخير الرد لحين العودة للمنزل، ومن ثم عاود التواصل معه مجددًا فطلب الببلاوي مهلة ليستشير أهل بيته، فحسم المشير طنطاوي الأمر برفض الببلاوي وطرح اسم الجنزوري.

مصطفى بكري: أمريكا تتعنت ضد مصر.. وحقوق الإنسان توظف سياسيًا



وأردف مصطفى بكري: “لن ننس كل من حمل السلاح وهدد أمن مصر وتجاوز في حق الجيش.. كيف نتهاون مع من يريدون إسقاط الوطن والاعتداء على مؤسسات الدولة".

بكري: طنطاوي رفض عرضا إخوانيا بـ 200 مليار جنيه مقابل ترؤس الشاطر للحكومة

كشف النائب مصطفى بكري، موقف المشير طنطاوي من الترشح لرئاسة الجمهورية، موضحًا أن المشير كان يردد «ربنا ما يحكم علي أكون رئيس، وأنا أدير فترة انتقالية ومن ثم أسلم السلطة لرئيس منتخب».

مصطفى بكري: المشير طنطاوي انتصر في مرحلة الانفلات وحمى الوطن من الانهيار

قال النائب مصطفى بكري، إن المشير طنطاوي كان لديه قناعة، ويتمتع بإنسانية رفيعة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي كان يحبه، كما أن طنطاوي كان دائم التأكيد على أن الرئيس يستطيع تحقيق تطلعات الشعب المصري.

مصطفى بكري يكشف موقف المشير طنطاوي من الترشح لرئاسة الجمهورية |فيديو



وأكد النائب مصطفى بكري أن الإخوان عرضوا على المشير طنطاوي 200 مليار استثمارات خارجية بشرط أن يكون خيرت الشاطر رئيسًا للحكومة وكان هذا في مارس من العام 2011.