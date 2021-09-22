قبل انطلاق تنسيق الدبلومات الفنية 2021.. هذه الكليات المتاحة

تستقبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر الموقع الخاص بـ"تنسيق الدبلومات الفنية 2021 " طلاب الشهادات الفنية وذلك لكي يسجلوا رغباتهم اعتباراً من يوم الخميس الموافق 23/9/2021 وحتى يوم الاثنين الموافق 27/9/2021.

وننشر الكليات المتاحة لطلاب في تنسيق الدبلومات الفنية 2021 قبل التسجيل :

كليات التربية.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا.

- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي جامعة حلوان.

- المعهد العالي للتكنولوجيا العاشر من رمضان.

- المعهد العالي للهندسة كفر الشيخ.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة.

- المعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان.

-المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا محافظة الأقصر

- المعهد العالي للهندسة 15 مايو.

- معهد العبور للهندسة والتكنولوجيا.

- معهد الأهرامات للهندسة مدينة 6 أكتوبر.

- المعهد العالي للهندسة مدينة 6 أكتوبر.

- المعهد العالي للهندسة الحديثة بالمرج.

- كلية التعليم الصناعي والتكنولوجيا سوهاج.

- معهد القناة العالي بالسويس.

- معاهد السياحة والفنادق.

- كليات السياحة والفنادق

- كليات الهندسة.

- كليات الاقتصاد المنزلي.

- معهد الوادي للهندسة بالقليوبية.

- المعهد العالي للهندسة بالمنوفية.

- المعهد العالي للهندسة الإلكترونية الشرقية.

- الأكاديميه الحديثة في المعادي للهندسة.

- كليات الفنون الجميلة.

- كليات الفنون التطبيقية.

- كليات التربية الفنية.

- كليات الآثار.

- كليات الزراعة.

- كليات التجارة.

- المعاهد الفنية التجارية.

- كليات الحقوق.

تنسيق الجامعات 2021

وأوضحت وزارة تعليمات هامة لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2021 :



• تنسيق الدبلومات الفنية 2021 .. يتن إتاحة من خلال الخدمة إمكانية تعديل الرغبات في أى وقت يريد فيه الطالب إغلاق الموقع بعد مراجعة القواعد الموضحة بدليل القبول.

• يتم إتاحة قائمة بأسماء الكليات والمعاهد والتي يمكن أن تقبل من الشهادات المختلفة ولابد من اختيار رغباتك.

• لابد أن ناقش مع أسرتك ترتيب الرغبات بعناية وذلك حتى تكون الاختيارات التي ستبديها مماثلة تماما لرغباتك ومجموعك.

• تنسيق الدبلومات الفنية 2021 .. بعد أنتهاء إدخال رغبات الطالب يمكنك طباعة الرغبات التي يقوم الطالب بإدخالها ويعطي البرنامج إيصالاً برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

• إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات (وهذا متاح لك) اعلم بأن الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لآخر تعديل قمت به.

كما أشارت إلى وجود تعليمات هامة بشأن نظام التنسيق الالكتروني :





- يقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري ومن خلال الموقع التالي علي شبكة الانترنت:

- موقع التنسيق الالكتروني

- سيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة الموضحة بالبيان مع التأكيد علي تطبيق كافة الاشتراطات الصحية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية خلال أعمال المرحلة لمنع انتشار فيروس كورونا المسجد.



- مواعيد إدخال الرغبات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات

- تنسيق الدبلومات الفنية 2021 .. يتم فتح هذه المعامل اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً يوميا خلال أيام المرحلة.

- ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحاً لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.



ملحوظة :- ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساء آخر يوم في المرحلة .



وأشارت الوزارة إلى أن أماكن الحصول على خدمة التنسيق الالكتروني:



- معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة .

- الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الانترنت.

تنسيق الجامعات 2022

وأعلنت الوزارة الحد الأدنى علي النحو التالي :-



1 - تنسيق الدبلومات الفنية 2021 .. دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها وفقاً للجدول التالي:-



- دبلوم المدارس الثانوية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق)

60% فأكثر



2 - تنسيق الدبلومات الفنية 2021 .. دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها وفقاً للجدول التالى :-

- دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية - الصنـاعية - السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية ) دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي

60 % فأكثر

- دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية - السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات

دبلوم السالزيان الدون بوسكو - دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل - مركز التكنولوجيا المتميز

دبلوم المعاهد الفنية للتمريض (شعبة تمريض) التابعة للجامعات والمعاهد الفنية الصحية "فنيات تمريض" بشرط اجتياز الطلاب امتحان القدرات الذي عقد بالكليات.

75 % فأكثر



تنسيق الدبلومات الفنية

- تنسيق الدبلومات الفنية 2021 .. الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.



تنسيق الدبلومات الفنية 2021 .. وأوضحت الوزارة أن مواعيد تسجيل الطلاب لرغباتهم علي موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية.

- يقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم عن طريق موقع التنسيق الالكتروني .



- خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 23/9/2021 حتى يوم الاثنين الموافق 27/9/2021.

تنسيق الدبلومات الفنية 2021 .. مواعيد إدخال الرغبات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات

• يتم فتح هذه المعامل اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً يوميا خلال أيام المرحلة.

• ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاح لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

ملحوظة :- ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً أخر يوم في المرحلة .

أماكن الحصول على خدمة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 :



• معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة .

• الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الانترنت.

مزايا خدمة التنسيق الالكتروني في تنسيق الدبلومات الفنية 2021 :

• التيسير علي أولياء أمور الطلاب بدلاً من عناء ومشقة الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق .

• يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ويمكنه مراجعتها وطباعتها بما يقلل من الأخطاء في إدخال البيانات .

• تتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات لعديد من المرات خلال فترة التنسيق الخاصة به حتى إغلاق الموقع.

• تسهل للطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة مما يمنع حدوث أي أخطاء حيث يوجه الحاسب الطالب خلال عملية تسجيل الرغبات .

• تمكن الطالب من الحصول على نتيجة ترشيحه من موقع التنسيق على الإنترنت فور إعلان النتائج.