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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2021 .. اعرف مكانك بهذه الكليات

تنسيق الدبلومات الفنية
تنسيق الدبلومات الفنية 2021

 

تنسيق الدبلومات الفنية 2021 .. تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لنطلاق تنسيق الدبلومات الفنية عبد انتهاء تنظيم اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وذلك وفقاً للشرتستعدوط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات مع تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة أثناء اداء هذه الاختبارات.

 

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تنسيق الدبلومات الفنية 2021 .. بينما أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، أن انطلاق تنسيق الدبلومات الفنية سيكون عقب الانتهاء من اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بالكليات التي يشترط الالتحاق بها خوض اختبارات القدرات.


تنسيق الدبلومات الفنية 2021 .. وأضاف المصدر أنه قواعد التنسيق لطلاب الشهادات الفنية بالجامعات بالعام الجديد 2021 – 2022، والتي ستسير وفق قواعد العام الماضي دون تغيير، بحيث يتم استثناء 50 طالبًا من الأوائل من التوزيع الجغرافي للتنسيق أسوة بطلاب الثانوية العامة الذين سيتم استثناء 500 طالب من كل شعبة من التوزيع الجغرافي أيضا.

 

تنسيق الدبلومات الفنية 2021


تنسيق الدبلومات الفنية 2021 .. بينما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار  الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2021، لطلاب الشهادات الفنية عن تنظيم اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة  وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات مع تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة أثناء اداء هذه الاختبارات للحفاظ علي سلامة أبنائنا الطلاب والسادة القائمين علي تنظيم هذه الاختبارات بالكليات وبيان هذه الكليات كالآتي :-  

 

تنسيق الدبلومات الفنية 2021 .. الكليات التكنولوجية التابعة للجامعات التكنولوجية الآتية:


الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.
الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة الدلتا التكنولوجية (قويسنا).
الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة- جامعة بني سويف التكنولوجية.
بالإضافة إلي ( كليات الفنون التطبيقية - كليات الفنون الجميلة "عمارة – فنون"- التمريض – السياحة والفنادق )وذلك في ضوء قواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات كشرط من شروط القبول بهذه الكليات.


تنسيق الدبلومات الفنية 2021 .. وتيسيراً علي طلاب الشهادات الفنية المتقدمين لأداء اختبارات القدرات هذا العام 2021 والراغبين  في الالتحاق بإحدى هذه  الكليات ، تقرر فتح  موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية  لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بكليات(الفنون التطبيقية - كليات الفنون الجميلة(عمارة - فنون ) – التمريض- السياحة والفنادق- الكليات التكنولوجية) اعتباراً من يوم السبت الموافق 18/9/2021 حتى  يوم الاثنين الموافق  20/9/2021 علي أن تعقد الاختبارات بالكليات المعنية في الفترة  من يوم الأحد الموافق 19/9/2021 حتى يوم الثلاثاء الموافق 21/9/2021.

 

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تنسيق الدبلومات الفنية 2021.. انطلاق اختبارات القدرات وننشر الكليات المتاحة


تنسيق الدبلومات الفنية 2021 .. خطوات تسجيل الطالب لحجز موعد اختبارات القدرات من خلال موقع التنسيق الالكتروني:


- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق  HYPERLINK "http://www.tansik.egypt.gov.eg"www.tansik.egypt.gov.eg ثم إلي صفحة التسجيل وحجز اختبارات القدرات وذلك باستخدام الآتي :


1- رقم الجلوس والرقم السري لطلاب المدارس الفنية الصناعية . 
2- كود التنسيق والرقم السري لطلاب المعاهد الفنية الصناعية.
 

- تنسيق الدبلومات الفنية 2021 .. ستظهر بيانات الطالب والتي تتضمن (رقم الجلوس  - اسم الطالب) وعلى الطالب التأكد  من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الالكتروني الخاصة بالطالب .
 

 الدبلومات الفنية 2021

- تنسيق الدبلومات الفنية 2021 .. تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة والكليات وأماكن أداء هذه الاختبارات والمواعيد المحددة.
 

- تنسيق الدبلومات الفنية 2021 .. يقوم الطالب باختيار نوع القدرات وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلي الكلية لإجراء الاختبار.
 

- تنسيق الدبلومات الفنية 2021 .. عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات والمواعيد وأماكن أداء الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني .

تنسيق الجامعات 2021


- تنسيق الدبلومات الفنية 2021 .. يلتزم الطلاب بأداء الاختبارات بالكلية التي تقع في نطـاق توزيعهم الجغرافي (أ) ولا يسمح لهم بأداء أي اختبارات خارج هذا النطاق.


- تنسيق الدبلومات الفنية 2021 .. تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات ، وتقوم بإدخال نتائج الامتحانات مباشرة لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب لخريجي المدارس الفنية الصناعية ، وكذلك كود التنسيق واسم الطالب لخريجي المعاهد الفنية الصناعية حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.


- تنسيق الدبلومات الفنية 2021 .. يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناءً عليها وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك حيث لن يعتد بأي نتائج أخري بعد إغلاق موقع التنسيق الالكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.
 

تنسيق الدبلومات الفنية 2021 .. حيث تجرى الامتحانات في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصاً على الشفافية مع أبنائنا الطلاب.

تنسيق الدبلومات 

الكليات المتاحة لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2021  :

كليات التربية.
- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس.
- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا.
- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي جامعة حلوان.
- المعهد العالي للتكنولوجيا العاشر من رمضان.
- المعهد العالي للهندسة كفر الشيخ.
- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة.
- المعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان.
-المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا محافظة الأقصر
- المعهد العالي للهندسة 15 مايو.
- معهد العبور للهندسة والتكنولوجيا.
- معهد الأهرامات للهندسة مدينة 6 أكتوبر.
- المعهد العالي للهندسة مدينة 6 أكتوبر.
- المعهد العالي للهندسة الحديثة بالمرج.
- كلية التعليم الصناعي والتكنولوجيا سوهاج.
- معهد القناة العالي بالسويس.
- معاهد السياحة والفنادق.
- كليات السياحة والفنادق
- كليات الهندسة.
- كليات الاقتصاد المنزلي.
- معهد الوادي للهندسة بالقليوبية.
- المعهد العالي للهندسة بالمنوفية.
- المعهد العالي للهندسة الإلكترونية الشرقية.
- الأكاديميه الحديثة في المعادي للهندسة.
- كليات الفنون الجميلة.
- كليات الفنون التطبيقية.
- كليات التربية الفنية.
- كليات الآثار.
- كليات الزراعة.
- كليات التجارة.
- المعاهد الفنية التجارية.
- كليات الحقوق.

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