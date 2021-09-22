الصحة العالمية: «دلتا كورونا» الأكثر انتشارا حول العالم

مع ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد عالميا تزامنا مع ظهور متحورات للفيروس في العديد من الدول، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن سلالة دلتا من فيروس كوورنا المستجد، أكثر انتشارا في دول العالم والمسبب الرئيسي للإصابات بشكل يفوق السلالات الأخرى من الفيروس.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد ،"كوفيد 19"، حول العالم 229 مليونا و508 آلاف و37 حالة، وارتفاع الوفيات إلى أكثر من 4 ملايين حالة.

سلالة دلتا أكثر انتشارا عن السلالات الأخرى للفيروس

وأوضحت المسؤولة التقنية عن مكافحة فيروس كورونا في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركوف، أن أقل من 1% من متحورات كورونا المنتشرة في الوقت الحالي هي من "ألفا وبيتا وجاما"، مؤكدة أن سلالة دلتا هي الطاغية في الإصابات حول العالم حاليا وفقا لـ"فرانس برس".

سلالة دلتا تنتشر في أكثر من 185 دولة حتى الآن

وكشفت المسؤولة التقنية عن مكافحة كورونا في المنظمة، أن سلالة دلتا أصبحت أقوى، وأشد عدوى وأكثر منافسة للفيروسات الأخرى المنتشرة، منوهة إلى أنه تم رصد سلالة دلتا في أكثر من 185 دولة حتى الآن وذلك خلال لقاء مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن جميع أنواع الفيروسات تخضع للتحور مع مرور الوقت، مثل "سارس-كوف-2" الذي تسبب بكوفيد-19.

ارتفاع إصابات كورونا حول العالم إلى أكثر من 229.5 مليون حالة

في السياق، ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم ارتفع إلى 229 مليونا و508 آلاف و37 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم 4 ملايين و707 آلاف و821 حالة وفاة.

وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى في عدد حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 42.4 مليون إصابة، وتقع الهند في المرتبة الثانية بـ 33.5 مليون حالة إصابة، وتأتي البرازيل في المرتبة الثالثة بحوالي 21.2 مليون حالة وفقا لأحدث إحصائيات جامعة جونز هوبكنز.