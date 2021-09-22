عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة العالمية: «دلتا كورونا» الأكثر انتشارا حول العالم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

مع ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد عالميا تزامنا مع ظهور متحورات للفيروس في العديد من الدول، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن سلالة  دلتا  من فيروس كوورنا المستجد، أكثر انتشارا في دول العالم والمسبب الرئيسي للإصابات بشكل يفوق السلالات الأخرى من الفيروس.

وبلغ  إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد ،"كوفيد 19"، حول العالم 229 مليونا و508 آلاف و37 حالة، وارتفاع الوفيات إلى أكثر من 4 ملايين حالة. 

سلالة دلتا أكثر انتشارا عن السلالات الأخرى للفيروس

وأوضحت المسؤولة التقنية عن مكافحة فيروس كورونا في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركوف، أن أقل من 1% من متحورات كورونا  المنتشرة في الوقت الحالي هي من "ألفا وبيتا وجاما"، مؤكدة أن سلالة دلتا هي الطاغية في الإصابات حول العالم حاليا وفقا لـ"فرانس برس".

سلالة دلتا تنتشر في أكثر من 185 دولة حتى الآن

وكشفت المسؤولة التقنية عن مكافحة كورونا في المنظمة، أن سلالة دلتا أصبحت أقوى، وأشد عدوى وأكثر منافسة  للفيروسات الأخرى المنتشرة، منوهة إلى أنه تم رصد سلالة دلتا في أكثر من 185 دولة حتى الآن وذلك خلال لقاء مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن جميع أنواع الفيروسات تخضع للتحور مع مرور الوقت، مثل "سارس-كوف-2" الذي تسبب بكوفيد-19.

 ارتفاع  إصابات كورونا حول العالم إلى أكثر من 229.5 مليون حالة

في السياق، ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد  حول العالم ارتفع إلى 229 مليونا و508 آلاف و37 حالة.

وبلغ  إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم  4 ملايين و707 آلاف و821 حالة وفاة.
وتحتل  الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى في عدد  حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 42.4 مليون إصابة، وتقع الهند في المرتبة الثانية بـ 33.5 مليون حالة إصابة، وتأتي البرازيل في المرتبة الثالثة بحوالي 21.2 مليون حالة وفقا لأحدث إحصائيات جامعة جونز هوبكنز.

فيروس كورونا المستجد الولايات المتحدة جونز هوبكنز منظمة الصحة العالمية تحورات كورونا كورونا حول العالم جامعة جونز هوبكنز

ترشيحاتنا

فسخ العقد.. أمير مرتضى يهاجم مجلس إدارة الزمالك بسبب النقاز

الصحة: 830 مركزاً لتلقي لقاحات كورونا.. وحملة معناً نطمئن تغطي 18 محافظة

التنمية المحلية تكشف عن موعد إعلان نتيجة مسابقة قيادات المحليات

سُرِقَ في 1991.. العراق يستعيد لوح حلم كلكامش

البرلمان العربي يؤكد دعمه التام لأمن واستقرار السودان

ناعيا المشير طنطاوي.. رئيس الوزراء: استطاع الوصول بمصر لبر الأمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل غلق باب الحجز بساعات.. كل ما تريد معرفته عن وحدات سكن لكل المصريين

شوبير يفجر مفاجأة حول قرب رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

السكة الحديد: لا إصابات في خروج 3 عربات عن القضبان بمحطة مصر

تفاصيل شائعة وفاة سمير صبري والفنان يعلق

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل الدراسة بسبب ارتفاع إصابات كورونا.. فيديو

شوبير يفتح النار على موسيماني ويتهمه بالتسبب في الهزيمة أمام طلائع الجيش

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 الآن عبر هذا الرابط

التثبيت وإلغاء استمارة 6 الأبرز ..مفاجآت سارة للموظفين في مشروع قانون العمل الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتة شاورما بالبصل .. وصفات متعددة أبرزها دون أرز واللبناني

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

ربع الجرعة.. دولة تفجر مفاجأة عن تلقي لقاح كورونا

4 حيل ذكية لإجبار أطفالك على الخروج من المنزل مبكرا

فيديو

فيديوجراف.. دخل في مشاكل عائلية.. عمرو دياب يتسبب في انفصال زوجين بالأردن

حفظت القرآن سماعًا.. عجوز تتبرع بأرض قيمتها 15 مليون جنيه.. ما قصتها

فيديوجراف| سبب المشاكل.. نجوم الفن في مرمى الاتهام بسبب أبنائهم

مدرب منتخب مصر للخماسي الحديث: إنجاز بطولة العالم لم يكن صدفة| خاص

المزيد

ساحة رأي

عبد العال البنداري يكتب: نورت يا قطن النيل

أحمد أبو على يكتب: أزمة إيفرجراند تنتظر الحل

د. غادة جابر تكتب: وجاءت بلاد الذهب بالمشير

ياسر عبيدو يكتب: بالأدب.. الدين فقه وفهم 

كواعب أحمد البراهمي تكتب: العدل 

رجب الشرنوبي يكتب: برنامج التاسعة.. حقوق الإنسان مادة جامعية!!!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

محمد نوار

تحت المراقبة!

إيمان الدربي

«حياتك تستاهل تتعاش»

د.محمود بكري

معركة الوعي (5)

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: التباس الموقف الطلبانى الهندى

ريهام مازن

«الأوكتاجون».. صقر العروبة الساهر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ