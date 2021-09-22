ضبط مصنع أوانى يستخدم مادة محظورة ومصنع عصائر بدون ترخيص بمركز المنصورة

شنت مديرية التموين بالدقهلية حملة مكبرة بقرى مركز المنصورة ومحلة دمنة تحت إشراف المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية وعبدالوهاب عبدالرحيم وكيل المديرية بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين باستمرار أعمال الرقابة والتفتيش على المنشآت الصناعية لضبط المخالفين.

وتشكلت الحملة برئاسة سامى إبراهيم وأحمد مجدى المفتشان بالمديرية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع لصناعة العصائر بناحية محلة دمنه بدون ترخيص وعدم وجود سجل صناعى وتم التحفظ على١٢٥٠ كرتونة عصائر مختلفة الأطعمة بكل كرتونة ٢٧ عبوة زنة العبوة ٢٠٠جرام و ٤ رول كرتون زنه الرول ٢٠٠ كجم و٥ شكاير سكر زنة الشيكارة ٥٠ كجم و٦ عبوات كامينا مختلفة الأطعمة و ٢٠كجم لون تفاح و٤٥٠ كجم لون جوافة لحين صدور قرار النيابة العامة.

كما أسفرت الحملة أيضا عن ضبط مصنع اوانى ميلامين بناحية شها مركز المنصورة بدون ترخيص واستخدامه مادة اليوريا المحظورة في تصنيع أطباق المائدة و تم التحفظ على ٣٠ شيكارة يوريا محظورة الاستخدام في تصنيع أدوات المائدة زنة الشيكارة ٢٥ كيلو جرام و ١٠ شكاير أوراق طباعة وزنة الشيكارة ١٠ كيلو جرام و ٣٠٠٠ طبق ميلامين مصنع جاهز لاستخدام الجمهور، وذلك لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

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