محافظ سوهاج يفتتح ونائب رئيس حزب مستقبل وطن يفتتحان معرض "أهلا مدرستي"

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، النائب أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، بحضور عدد من أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بسوهاج.

جاء اللقاء على هامش زيارة النائب "أشرف رشاد" لمحافظة سوهاج، لافتتاح معرض "أهلا مدرستي" بنادي سوهاج الرياضي، والذي ينظمه الحزب بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

إضافة إلى حضور ختام دوري مستقبل وطن لكرة القدم في موسمها الثالث، والمباراة النهائية، لتحديد الفائز بالبطولة على مستوى سوهاج.

افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، يرافقه النائب أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، معرض " أهلا مدرستي " بنادي سوهاج الرياضي؛ لتوفير المستلزمات المدرسية لأهالي سوهاج بأسعار مخفضة.

وذلك بالتعاون بين حزب مستقبل وطن، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فرع سوهاج.

حضر الافتتاح أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بسوهاج، واللواء محمد مصطفى أمين عام الحزب بالمحافظة، ووكلاء وزارات التموين، والتضامن الاجتماعي، ونادر عبد الظاهر مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بسوهاج، وعامر عوض رئيس حي شرق سوهاج.

وتفقد المحافظ ومرافقيه الاجنحة المختلفة بالمعرض، والذي يضم 16 عارضا للمستلزمات المدرسة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية بنسبة 25%، وأشار " الفقي " أن المعرض.

يأتي ذلك في إطار العمل على توفير الخدمات للأسرة السوهاجية وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وإتاحة الفرصة للعارضين لعرض وتسويق منتجاتهم خاصة مع قرب بداية العام الدراسي الجديد.