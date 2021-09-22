طقس الخريف.. انخفاض الحرارة غدا وأمطار بعدة مناطق



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل الطقس غدا الخميس، والذي يوافق ثاني أيام طقس الخريف، حيث يشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس

حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

ويكون الطقس غدا، ثاني أيام طقس الخريف، معتدل الحرارة على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

طقس الخريف

وبحسب ما أعلنته الأرصاد الجوية، فإن الطقس غدا، ثاني أيام طقس الخريف، يكون لطيف خلال ساعات الليل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

وتكون الظواهر الجوية المؤثرة، خلال الطقس غدا، ثاني أيام طقس الخريف، أمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا، تكون على فترات متقطعة، يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة

وحول درجات الحرارة المتوقعة، الطقس غدا، ثاني أيام طقس الخريف، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى والصغرى 22.

السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 23

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 35 للعظمى والصغرى 26

شمال الصعيد 35 للعظمى والصغرى 23

جنوب الصعيد 39 للعظمى والصغرى 26

نسب الرطوبة

أما عن نسب الرطوبة المتوقعة في الطقس غدا، ثاني أيام طقس الخريف، كالتالي:

القاهرة والوجه البحري 86 للعظمى والصغرى 35

السواحل الشمالية 90 للعظمى والصغرى 45

جنوب سيناء 60 للعظمى والصغرى 35

شمال الصعيد 50 للعظمى والصغرى 25

جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15

