عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طقس الخريف.. انخفاض الحرارة غدا وأمطار بعدة مناطق

طقس الخريف
طقس الخريف


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل الطقس غدا الخميس، والذي يوافق ثاني أيام طقس الخريف، حيث يشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس 
حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

ويكون الطقس غدا، ثاني أيام طقس الخريف، معتدل الحرارة على السواحل الغربية، مائل للحرارة  على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

طقس الخريف

وبحسب ما أعلنته الأرصاد الجوية، فإن الطقس غدا، ثاني أيام طقس الخريف، يكون لطيف خلال ساعات الليل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

وتكون الظواهر الجوية المؤثرة، خلال الطقس غدا، ثاني أيام طقس الخريف، أمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا، تكون على فترات متقطعة، يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة 

وحول درجات الحرارة المتوقعة، الطقس غدا، ثاني أيام طقس الخريف، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى والصغرى 22.
السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 23
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 35 للعظمى والصغرى 26
شمال الصعيد 35 للعظمى والصغرى 23
جنوب الصعيد 39 للعظمى والصغرى 26

نسب الرطوبة

أما عن نسب الرطوبة المتوقعة في الطقس غدا، ثاني أيام طقس الخريف، كالتالي:

القاهرة والوجه البحري 86 للعظمى والصغرى 35
السواحل الشمالية 90 للعظمى والصغرى 45
جنوب سيناء 60 للعظمى والصغرى 35
شمال الصعيد 50 للعظمى والصغرى 25
جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15
 

طقس الخريف الطقس غدا درجات الحرارة درجات الحرارة اليوم حالة الطقس

ترشيحاتنا

اختفاء طائرة على متنها 6 أشخاص في إقليم خاباروفسك شرق روسيا

أقوى دعاء لتعجيل الزواج.. تعرف عليه

صدمة في إسرائيل بعد تجميد واشنطن دعمها للقبة الحديدية

لا تشمل الموافقات الأمنية|الأطباء تقدم تسهيلات وتعلن عن رحلة إلى تركيا..اعرف التفاصيل

بعد زيادة عدد الحاجزين.. الإسكان تكشف مصير المتقدمين في مبادرة التمويل العقاري

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام في كأس الرابطة الإنجليزية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يفجر مفاجأة حول قرب رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

حركة فتح تكشف حقيقة تدهور الوضع الصحي لـ أبو مازن

كل ما تريد معرفته عن وحدات سكن لكل المصريين قبل غلق باب الحجز

شوبير يفتح النار على موسيماني ويتهمه بالتسبب في الهزيمة أمام طلائع الجيش

لملاك ومستأجري العقارات |8 حالات تسمح للمؤجر بفسخ عقد الإيجار القديم

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل الدراسة بسبب ارتفاع إصابات كورونا.. فيديو

هتك عرضها وكشف عورتها.. المحكمة تصدر حكمها بالحبس مع إيقاف التنفيذ.. اعرف السبب

السكة الحديد: لا إصابات في خروج 3 عربات عن القضبان بمحطة مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتة شاورما بالبصل .. وصفات متعددة أبرزها دون أرز واللبناني

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

ربع الجرعة.. دولة تفجر مفاجأة عن تلقي لقاح كورونا

4 حيل ذكية لإجبار أطفالك على الخروج من المنزل مبكرا

فيديو

القصة الكاملة لشائعة وفاة سمير صبري.. الفنان يرد

فيديوجراف.. دخل في مشاكل عائلية.. عمرو دياب يتسبب في انفصال زوجين بالأردن

حفظت القرآن سماعًا.. عجوز تتبرع بأرض قيمتها 15 مليون جنيه.. ما قصتها

فيديوجراف| سبب المشاكل.. نجوم الفن في مرمى الاتهام بسبب أبنائهم

المزيد

ساحة رأي

ليلى موسي تكتب: أفغانيات يكسرن حاجز الصمت في مملكة الظلام

عبد العال البنداري يكتب: نورت يا قطن النيل

أحمد أبو على يكتب: أزمة إيفرجراند تنتظر الحل

د. غادة جابر تكتب: وجاءت بلاد الذهب بالمشير

ياسر عبيدو يكتب: بالأدب.. الدين فقه وفهم 

كواعب أحمد البراهمي تكتب: العدل 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

محمد نوار

تحت المراقبة!

إيمان الدربي

«حياتك تستاهل تتعاش»

د.محمود بكري

معركة الوعي (5)

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: التباس الموقف الطلبانى الهندى

اﻟﻤﺰﻳﺪ