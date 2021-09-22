يتطلع مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز الثاني على وست هام يونايتد في غضون ثلاثة أيام عندما يلتقي النادي اللندني مرة أخرى مساء اليوم، الأربعاء، وهذه المرة في كأس الرابطة الإنجليزية “كاراباو”.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام في كأس الرابطة الإنجليزية

يستضيف مانشستر يونايتد نظيره وست هام، في تمام التاسعة إلا ربع مساءً، على ملعب “أولد ترافور”، وستذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2، بتعليق محمد بركات.

ويسعى مانشستر يونايتد للتأهل للجولة التالية من المسابقة التي وصل فيها إلى نصف النهائي في الموسمين الأخيرين على التوالي.

وأعلن أولي جونار سولشاير انضمام لاعبين آخرين لقائمة فريق مانشستر يونايتد في مباراة كأس كاراباو ضد وست هام.

بعد أن كشف بالفعل أن جيسي لينجارد سيبدأ المباراة التي ستقام في أولد ترافورد، أعلن المدرب أن أليكس تيليس وأنتوني إيلانجا سينضمان لقائمة الفريق في مباراة الكأس، على الرغم من أنه لم يعلن موقفهما من اللعب بشكل أساسي أو التواجد على مقاعد البدلاء.

وعن تطور إيلانجا، أجاب سولشاير: “كان أنتوني رائعًا في فترة ما قبل الموسم - أداؤه، حماسه، انضباطه. أحب أن أرى لاعبين مثله”.

وأضاف: "لقد شعر بخيبة أمل لعدم التواجد في قائمة مباراة وست هام [مباراة الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز] لكنه سجل لصالح فريق تحت 23 عامًا وهو الآن جاهز. سيتواجد مع الفريق".