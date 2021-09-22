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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك المركزي: 100 مليار جنيه زيادة في القروض يونيو الماضي

أرشيفية
أرشيفية

ارتفعت أرصدة قروض البنوك بمقدار 100 مليار جنيه منذ يونيو الماضي مسجلة 2.9 تريليون جنيه مقابل 2.8 تريليون جنيه في السابق له ومقارنة بـ 2.7 تريليون جنيه في إبريل من نفس العام بزيادة بلغت 200 مليار جنيه.


وكشف التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي أرصدة القروض التي قدمتها البنوك للحكومة بالعملتين المحلية والأجنبية بنهاية يونيو الماضي مسجلة 1.073 تريليون جنيه مقابل 2.8 تريليون جنيه في مايو الماضي، بعد أن كانت 2.7 تريليون جنيه في ابريل من نفس العام.


وذكر التقرير الشهري أن أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك من غير الحكومة قد بلغت 1.8 تريليون جنيه في يونيو الماضي بزيادة تبلغ 636 مليار جنيه مقارنة بما كانت عليه تلك القروض في مايو الماضي مسجلة 1.75 تريليون جنيه .


أوضح التقرير أن قروض عملاء البنوك من غير الحكومة بالعملة المحلية وصلت لـ1.54 تريليون جنيه في نهاية يونيو  الماضي مقابل 1.503 تريليون جنيه في مايو 2021، ومقارنة بـ1.5 تريليون جنيه في إبريل السابق.
جنيه.


وانخفض حجم تلك القروض بالعملة الأجنبية بمعدل 3.544 مليار جنيه، مسجلا  242.71 مليار جنيه في يونيو الماضي  بعد أن كانت 244.9 مليار جنيه في مايو الماضي ومقارنة بـ 244.722 مليار جنيه في إبريل السابق. 

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