جونسون يقدم نصيحة لـ فرنسا بسبب تفاقم أزمة الغواصات

قدم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الاربعاء، نصيحة لـ فرنسا بتهدئة غضبها وتمالك نفسها في ظل الأزمة الدبلوماسية مع الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا بسبب أزمة الغواصات الفرنسية.

ووفقا لقناة سكاي نيوز، قال جونسون تعليقا على أزمة الغواصات الفرنسية: "أعتقد أنه حان الوقت لبعض أصدقائنا الأعزاء في العالم كله لتمالك أنفسهم ومنحي استراحة، وشراكتنا مع الولايات المتحدة واستراليا خطوة كبيرة بشكل أساسي إلى الأمام للأمن العالمي".

واضاف: "نحن حلفاء متشابهون في التفكير، وننفذ شراكة جديدة لمشاركة التكنولوجيا العسكرية، إنها ليست حصرية وليست محاولة لتنحية أحد، وهي ليست معارضة للصين".

وتابع: "يتم القيام بذلك لتكثيف الروابط والصداقة بين 3 بلدان، بطريقة أعتقد أنها ستكون مفيدة للأشياء التي نؤمن بها. جيد لحماية الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان والمساواة وسيادة القانون".

كما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سيتحدثان اليوم بشأن أزمة الغواصات.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، أنه من المقرر أن يجرى اتصالا بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأمريكي جو بايدن في الأيام المقبلة بعد أزمة الغواصات.

وكانت فرنسا، اتهمت السبت، الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، بالكذب في "أزمة خطيرة" للغاية، في إشارة إلى أزمة الغواصات عقب إلغاء كانبيرا عقد ضخم مع باريس لشراء غواصات وإبرامها آخَر جديد مع واشنطن للغرض نفسه.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في تصريحات لقناة "فرانس 2" إن ما قامت به أستراليا "كذب وأزمة خطيرة".

واتهم الوزير الفرنسي بريطانيا بالانتهازية في أزمة صفقة الغواصات، معتبرا أن هذه الدول هم "شركاء سابقون لفرنسا".

وكانت وكالة رويترز البريطانية قد نقلت، الاثنين، عن مسؤول أمريكي كبير قوله إن الرئيس بايدن طلب التحدث مع نظيره الفرنسي ماكرون هاتفيا.