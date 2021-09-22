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ديني

جهود واعظات الأزهر في الحد من حالات الطلاق وتأهيل المقبلين على الزواج

الدكتورة إلهام محمد
الدكتورة إلهام محمد شاهين

سلط موقع صدى البلد، الضوء على جهود الواعظات بمجمع البحوث الإسلامية، في الحد من حالات الطلاق وتأهيل المقبلين على الزواج.

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وقالت الدكتورة إلهام محمد شاهين، مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشئون الواعظات، أن جهود الواعظات في حد من حالات الطلاق، يتمثل في الدروس الدعوية على التطبيقات الإلكترونية ومن خلال اللقاءات الجماهيرية المباشرة.

وتركز الواعظات على أهمية الحياة الزوجية والواجبات والحقوق على كل من الزوج والزوجة، وتربية الأبناء والمهارات الخاصة بالحياة الزوجية التي تثبت دعائم الزواج، وواجبات الزوجة نحو زوجها وأولادها.

وأضافت، أن الواعظات تقوم بمعالجة المشكلات الأسرية من خلال وحدة لم الشمل لحل المشكلات الزوجية أو بين الأسرة ككل.

وتابعت: أسهمت لجان وحدات لم الشمل  في مجمع البحوث الإسلامية، في حل مشكلات أسرية، بلغت نحو 5327 حالة على مستوى الجمهورية خلال 2019 من خلال فروع الوحدة المنتشرة في العديد من محافظات الجمهورية، في إطار حرص المجمع على التماسك الأسري والمجتمعي، وتحقيق السلام المجتمعي.

وأوضحت، أنه فيما يخص تأهيل المقبلين على الزواج، فإن مجمع البحوث الإسلامية، يدشن هذه الحملات التوعوية وتشارك فيها الواعظات، ويتم تقديم تدريب على الحياة الزوجية ونصائح للفتيات المقبلات على الزواج، ونصائح للفتيات الصغيرات في كل أمور الحياة.

كما شاركت واعظات الأزهر، في عدة حملات لمجمع البحوث الإسلامية، في الفترة الماضية، لمواجهة المغالات في المهور والدعوة للحفاظ على الحقوق، والحث على الحفاظ على الأسرة، والحث على تنظيم الفعال للأسرة، والدعوة إلى التماسك الأسري.

جهود الواعظات حالات الطلاق تأهيل المقبلين الزواج الدروس الدعوية أهمية الحياة الزوجية تربية الابناء المشكلات الأسرية

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