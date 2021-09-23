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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 10 طن ملح طعام مجهولة المصدر بالغربية

ملح
ملح

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .

 

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 10 طن ملح طعام "مجهولة المصدر" وغير مطابق للمواصفات يشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية "متحجر" ويشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة مالك مطحن لتعبئة ملح الطعام "بدون ترخيص" بمحافظة الغربية.

 

وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع .
 

الغش التجاري الامن العام شرطة التموين ملح الطعام الغش الغذائي

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