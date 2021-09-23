ضبط 13 ألف قطعة مستلزمات طبية مغشوشة قبل بيعها للمواطنين

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (13010 قطعة مستلزمات طبية "كمامات – قفاز طبى – كحول طبى" غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات "مجهولة المصدر" وذات أثُر بالغ الضرر على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية"بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع .

