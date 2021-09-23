طريقة عمل شوربة السي فود المخلية

قدم الشيف أسامة السيد عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ؛ طريقه عمل شوربه السى فود المخلية .
طريقة عمل شوربة السى فود المخلية..
المقادير:
ـ ربع كيلو جمبري.
ـ حبة سبيط (حبار) متوسطة الحجم ومقطعة مكعبات صغيرة.
ـ ربع كيلو لحم سمك من دون شوك مقطع مكعبات.
ـ لحم كابوريا مقطع.
ـ عدد من قواقع الجندوفلي (محار).
ـ 2 ملعقة كبيرة دقيق.
ـ 1 ملعقة زيت.
ـ نصف كوب حليب.
ـ 1 بصلة صغيرة.
طريقة التحضير:
1 ـ يغلى الماء وتوضع به السبيط (الحبار)، والبصلة لمدة 5 دقائق.
2 ـ يوضع الجمبري والكابوريا والجندوفلي (المحار)، ويقلب لمدة 5 دقائق أخرى.
3 ـ يوضع السمك مع الخليط السابق حتى نضجه.
4 ـ يصفى المزيج مع الاحتفاظ بالمرق.
5 ـ توضع ملعقة الزيت والدقيق في وعاء ويقلب حتى يصفر لونه قليلا.
6 ـ نأخذ 2 كوب شوربة ونضعهما بسرعة على الدقيق مع التقليب المستمر، ثم نضيف الحليب.
7 ـ نضع المكونات البحرية المسلوقة في الحساء ونقلبها جيداً، ثم نضيف الملح حسب الرغبة.
8 ـ نترك الشوربة على نار هادئة حتى يثقل قوامها نوعا ما وتقدم ساخنة.