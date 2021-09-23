طريقة عمل شوربة السي فود المخلية

قدم الشيف أسامة السيد عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ؛ طريقه عمل شوربه السى فود المخلية .



طريقة عمل شوربة السى فود المخلية..

المقادير:

ـ ربع كيلو جمبري.

ـ حبة سبيط (حبار) متوسطة الحجم ومقطعة مكعبات صغيرة.

ـ ربع كيلو لحم سمك من دون شوك مقطع مكعبات.

ـ لحم كابوريا مقطع.

ـ عدد من قواقع الجندوفلي (محار).

ـ 2 ملعقة كبيرة دقيق.

ـ 1 ملعقة زيت.

ـ نصف كوب حليب.

ـ 1 بصلة صغيرة.

طريقة التحضير:

1 ـ يغلى الماء وتوضع به السبيط (الحبار)، والبصلة لمدة 5 دقائق.

2 ـ يوضع الجمبري والكابوريا والجندوفلي (المحار)، ويقلب لمدة 5 دقائق أخرى.

3 ـ يوضع السمك مع الخليط السابق حتى نضجه.

4 ـ يصفى المزيج مع الاحتفاظ بالمرق.

5 ـ توضع ملعقة الزيت والدقيق في وعاء ويقلب حتى يصفر لونه قليلا.

6 ـ نأخذ 2 كوب شوربة ونضعهما بسرعة على الدقيق مع التقليب المستمر، ثم نضيف الحليب.

7 ـ نضع المكونات البحرية المسلوقة في الحساء ونقلبها جيداً، ثم نضيف الملح حسب الرغبة.

8 ـ نترك الشوربة على نار هادئة حتى يثقل قوامها نوعا ما وتقدم ساخنة.