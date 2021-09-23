حياة كريمة: المشروع من أضخم البرامج التنموية في تاريخ مصر.. ورئيس الوزراء يتابع يوميا

قال الدكتور ولاء جاد الكريم مدير وحدة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إن مبادرة حياة كريمة من أكبر البرامج التنموية في تاريخ مصر، مضيفاً أن البرنامج بيتضمن ما يزيد عن 30 ألف مشروع فرعي في 1413 قرية منتشرة في 20 محافظة، مضيفاً أنه طوال الوقت يوجد تحديث للموقف التنفيذي .

وأضاف ولاء جاد الكريم،خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " يحدث في مصر" المذاع على قناة " أم بي سي مصر"، أن الهدف المستهدف من البرنامج هو إحداث تطوير شامل في قرى الريف المصري .

وأوضح" جاد" قائلاً:" أن مشكلتنا في البرنامج ليس في التمويل و لكن التنظيم و تنسيق الجهود و أحنا لدينا أن شاء الله يعني مبررات و دوافع كتيرة تخلينا نقول أننا قادرين ندرك المدى الزمني و قادرين نخلص في 30 /6/ 2022 لأن كل جهات الدولة بتشتغل ".

في سياق أخر، قال ولاء جاد الكريم، مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة، إن رئيس الوزراء يتابع ويشرف على المبادرة بشكل يومي ومستمر، موضحا أن الدكتور مصطفى مدبولي أكد اليوم، أهمية التنسيق والتكامل بين الوزارات والمبادرة.

وأوضح ولاء جاد الكريم، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع على قناة “دي إم سي”، أن رئيس مجلس الوزراء شدد اليوم على أهمية التسيق واستمرار العمل في المشروعات الإنشائية، وعدم التوقف مهما كانت المعوقات والأسباب.



وأضاف أن الحكومة تبذل مجهود كبيرمن أجل الانتهاء من تراخيص الأراضي الخاصة بالمشاريع، منوها بأن توجيهات القيادة السياسية تذيل كافة العواقب التي تقف أمام المبادرة.

وأشار إلى أن هناك عددا من مشروعات التجمعات الخدمية والصرف الصحى سيتم الانتهاء منها قريبا، قائلا: “خلال 30 يونيو 2022سنكون انتهينا من قرى بأكملها”.