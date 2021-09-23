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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لقاح سينوفاك المصرى فعاليته وأعراضه الجانبية

لقاح سينوفاك
لقاح سينوفاك

يعمل لقاح شركة «سينوفاك» باستخدام جزيئات فيروسية مقتولة لتعريض جهاز المناعة في الجسم للفيروس دون المخاطرة برد فعل خطير للمرض.

تجربة اللقاح أثبتت انه آمن وفعال ويسبب استجابة مناعية  قوية، وتوليد أجسام مضادة للفيروس ولا يوصى باللقاح للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا .

الآثار الجانبية للقاح سينوفاك وفعاليته للحوامل 

تعد البيانات المتاحة عن لقاح Sinovac-CoronaVac (COVID-19) لدى النساء الحوامل غير كافية لتقييم فعالية اللقاح أو المخاطر المحتملة المرتبطة باللقاح أثناء الحمل. لذلك من المتوقع أن تكون فعالية لقاح Sinovac-CoronaVac (COVID-19) في النساء الحوامل مماثلة لتلك التي لوحظت في النساء غير الحوامل في نفس العمر. من المتوقع إجراء مزيد من الدراسات لتقييم السلامة والمناعة لدى النساء الحوامل.

في غضون ذلك ، توصي منظمة الصحة العالمية باستخدام لقاح Sinovac-CoronaVac (COVID-19) لدى النساء الحوامل عندما تفوق فوائد التطعيم للمرأة الحامل المخاطر المحتملة. 

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ما هى نسبة قضاء لقاح سينوفاك المصرى على كورونا 

 

يوصى بالتطعيم للأشخاص الذين يعانون من أمراض مصاحبة تم تحديدها على أنها تزيد من خطر الإصابة بـ COVID-19 الوخيم ، بما في ذلك السمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز التنفسي.

من المتوقع أن تكون فعالية اللقاح مماثلة لدى النساء المرضعات كما في البالغين الآخرين. توصي منظمة الصحة العالمية باستخدام لقاح COVID-19 Sinovac-CoronaVac في المرضعات كما هو الحال في البالغين الآخرين.

 لا توصي منظمة الصحة العالمية بوقف الرضاعة الطبيعية بعد التطعيم.

الأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) أو الذين يعانون من نقص المناعة معرضون بشكل أكبر للإصابة بمرض COVID-19 الوخيم.

يجب على الأفراد الذين لديهم تاريخ من الحساسية المفرطة تجاه أي من مكونات اللقاح عدم تناوله.

يجب على أي شخص تزيد درجة حرارة جسمه عن 38.5 درجة مئوية أن يؤجل التطعيم حتى يختفي من الحمى.

لقاح 

 

الآثار الجانبية للقاح سينوفاك والجرعة المناسبة  


يوصي باستخدام لقاح Sinovac-CoronaVac كجرعتين (0.5 مل) تعطى عن طريق الحقن العضلي. توصي منظمة الصحة العالمية بفترة 2-4 أسابيع بين الجرعة الأولى والثانية. من المستحسن أن يتلقى جميع الأفراد الملقحين جرعتين.

إذا تم إعطاء الجرعة الثانية بعد أقل من أسبوعين من الجرعة الأولى ، فلا داعي لتكرار الجرعة. إذا تأخر إعطاء الجرعة الثانية إلى ما بعد 4 أسابيع ، فيجب إعطاؤها في أقرب فرصة ممكنة.

الفرق بين لقاح سينوفاك المصرى والصينى 


لا يمكننا مقارنة اللقاحات بسبب الأساليب المختلفة المتبعة في تصميم الدراسات المعنية ، ولكن بشكل عام ، جميع اللقاحات ذات  فعالة للغاية في الوقاية من الأمراض الشديدة بسبب COVID-19 .

لا توجد حاليًا بيانات جوهرية متاحة تتعلق بتأثير لقاح COVID-19 Sinovac-CoronaVac على انتقال فيروس SARS-CoV-2 ، وهو الفيروس المسبب لمرض COVID-19.

أهم المزايا الرئيسية للقاحات الصينية إمكانية تخزينها في ثلاجة عادية في درجة حرارة ما بين 2 إلى 8 درجات مئوية.يجب تخزين لقاح شركة موديرنا في درجة حرارة 20 درجة مئوية تحت الصفر، ولقاح  شركة فايزر في 70 درجة مئوية تحت الصفر..
تصل فعالية اللقاح  إلى 91% ويتميز بسهولة تخزينه، يتم  تخزينه في درجة حرارة تتراوح بين 2 إلى لـ8 درجات مئوية.
عالى الجودة .
تم تصنيع اللقاح  حسب أحدث معايير تصنيع اللقاحات العالمية المعتمدة .

أعراض لقاح سينوفاك المصرى 

 أكد الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أن الأعراض الجانبية للقاح سينوفاك المصرى تعد  مثل أي أعراض اللقاحات المستخدمة ضد فيروس كورونا، وتشمل:
- إحمرار مكان الحقن.
- ارتفاع درجة الحرارة.
- ألم في المفاصل والعضلات.
- الشعور بالخمول والرغبة في النوم.
هذ الأعراض بسيطة ولا تدوم ، تختفى  خلال يومين أو ثلاثة، ولا تدعو للقلق أو الخوف من التطعيم، وأنها تزول من تلقاء نفسها خلال فترة وجيزة، ولا تستدعي الذهاب للطبيب.

أما عن توقف الإجراءات الاحترازية فى حالة التطعيم أكد أنه يجب استمرار اتباع الإجراءات الاحترازية حتى بعد التطعيم 

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