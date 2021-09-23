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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الصحة تكشف حقيقة تأجيل الدراسة لعدم حصول أعضاء المنظومة التعليمية على لقاح كورونا

صدى البلد

نفى الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، تأجيل الدراسة لعدم حصول أعضاء المنظومة التعليمية على لقاح كورونا، منوهاً أن حوالي 80% من العاملين بوزارة التربية والتعليم حصلوا على اللقاح، معقباً: "وأياً كان اللي بيحصل لن يكون عائقاً في تأجيل الدراسة".

وأضاف خالد مجاهد في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن المركز الإعلامي بمجلس الوزراء نفى أيضاَ تأجيل الدراسة، مؤكداً أن الدراسة ستبدأ في مواعيدها المحددة وفقاً للخريطة الزمنية المعلنة مسبقاً، والمقرر لها أن تبدأ يوم السبت الموافق 9 أكتوبر المقبل.

ونوه متحدث وزارة الصحة أن يتم دراسة ملف تطعيم الأطفال الأقل من 12 عاماً، معقباً: "إذا تم تطبيق هذا القرار ، سيكون هناك أولويات لبعض الأطفال الذين يعانون من أمراض معينة مثل: الأورام، أو الأطفال الذين يعانون من ظروف معينة".

وأشار خالد مجاهد إلى أن ذروة الإصابات بفيروس كورونا تُحسب من خلال مؤشرات علمية وفقاً للمؤشرات اليومية للإصابات والوفيات، لافتاً إلى أن هناك زيادة منتظمة في عدد الإصابات، مشدداً على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

 

الصحة لقاح كورونا تأجيل الدراسة مساعد وزيرة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد المركز الاعلامي مجلس الوزراء

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